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Ove polne bolesti su najzastupljenije u Srbiji: Mnoge nemaju simptome, a mogu ostaviti ozbiljne posledice!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Stručnjaci upozoravaju da se polno prenosive infekcije sve češće otkrivaju kasno, upravo zato što dugo mogu prolaziti neprimećeno. Prevencija i redovni pregledi ostaju najbolja zaštita.

Polno prenosive infekcije predstavljaju značajan javnozdravstveni problem širom sveta, pa tako i u Srbiji. Među najčešće registrovanim infekcijama nalaze se HPV (humani papiloma virus), hlamidija, genitalni herpes, gonoreja i sifilis, dok se HIV i dalje beleži u manjem broju slučajeva, ali zahteva poseban oprez zbog ozbiljnih posledica ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme. Zabrinjava činjenica da mnoge od ovih infekcija u početku ne izazivaju nikakve simptome.

Posebno je rasprostranjen HPV, virus za koji se procenjuje da će tokom života doći u kontakt sa velikim brojem seksualno aktivnih osoba. Većina infekcija prolazi spontano, ali pojedini tipovi virusa mogu povećati rizik od razvoja raka grlića materice, kao i drugih malignih oboljenja. Upravo zbog toga redovni ginekološki pregledi, Papa test, HPV testiranje kada je preporučeno i vakcinacija predstavljaju ključne mere prevencije.

Hlamidija i gonoreja često prolaze ispod radara, jer kod velikog broja ljudi ne izazivaju tegobe. Kada se simptomi ipak pojave, mogu uključivati peckanje pri mokrenju, neuobičajen sekret ili bol u donjem delu stomaka. Ako se ne leče na vreme, ove infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući probleme sa plodnošću i hronične upalne procese.

Najefikasniji način zaštite od većine polno prenosivih infekcija jeste pravilna i dosledna upotreba kondoma, iako on ne pruža stopostotnu zaštitu od infekcija koje se prenose kontaktom kože, poput HPV-a ili genitalnog herpesa. Jednako važni su otvorena komunikacija sa partnerom, izbegavanje rizičnih seksualnih odnosa, vakcinacija protiv HPV-a i redovno testiranje, posebno nakon promene partnera ili nezaštićenog odnosa.

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Stručnjaci naglašavaju da polno prenosive infekcije nisu razlog za stid, već zdravstveni problem koji zahteva odgovoran pristup. Pravovremeno testiranje, rano postavljanje dijagnoze i adekvatno lečenje ne samo da štite zdravlje pojedinca, već i sprečavaju dalje širenje infekcija. Informisanost i prevencija ostaju najvažnije oružje u očuvanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Autor: S.Paunović

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