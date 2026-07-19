Ove polne bolesti su najzastupljenije u Srbiji: Mnoge nemaju simptome, a mogu ostaviti ozbiljne posledice!

Stručnjaci upozoravaju da se polno prenosive infekcije sve češće otkrivaju kasno, upravo zato što dugo mogu prolaziti neprimećeno. Prevencija i redovni pregledi ostaju najbolja zaštita.

Polno prenosive infekcije predstavljaju značajan javnozdravstveni problem širom sveta, pa tako i u Srbiji. Među najčešće registrovanim infekcijama nalaze se HPV (humani papiloma virus), hlamidija, genitalni herpes, gonoreja i sifilis, dok se HIV i dalje beleži u manjem broju slučajeva, ali zahteva poseban oprez zbog ozbiljnih posledica ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme. Zabrinjava činjenica da mnoge od ovih infekcija u početku ne izazivaju nikakve simptome.

Posebno je rasprostranjen HPV, virus za koji se procenjuje da će tokom života doći u kontakt sa velikim brojem seksualno aktivnih osoba. Većina infekcija prolazi spontano, ali pojedini tipovi virusa mogu povećati rizik od razvoja raka grlića materice, kao i drugih malignih oboljenja. Upravo zbog toga redovni ginekološki pregledi, Papa test, HPV testiranje kada je preporučeno i vakcinacija predstavljaju ključne mere prevencije.

Hlamidija i gonoreja često prolaze ispod radara, jer kod velikog broja ljudi ne izazivaju tegobe. Kada se simptomi ipak pojave, mogu uključivati peckanje pri mokrenju, neuobičajen sekret ili bol u donjem delu stomaka. Ako se ne leče na vreme, ove infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući probleme sa plodnošću i hronične upalne procese.

Najefikasniji način zaštite od većine polno prenosivih infekcija jeste pravilna i dosledna upotreba kondoma, iako on ne pruža stopostotnu zaštitu od infekcija koje se prenose kontaktom kože, poput HPV-a ili genitalnog herpesa. Jednako važni su otvorena komunikacija sa partnerom, izbegavanje rizičnih seksualnih odnosa, vakcinacija protiv HPV-a i redovno testiranje, posebno nakon promene partnera ili nezaštićenog odnosa.

Stručnjaci naglašavaju da polno prenosive infekcije nisu razlog za stid, već zdravstveni problem koji zahteva odgovoran pristup. Pravovremeno testiranje, rano postavljanje dijagnoze i adekvatno lečenje ne samo da štite zdravlje pojedinca, već i sprečavaju dalje širenje infekcija. Informisanost i prevencija ostaju najvažnije oružje u očuvanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Autor: S.Paunović