Ako želite ljubav sa kojom ćete imati: 'Ne brini, rešićemo to', birajte OVE horoskopske znake

Ova rečenica ne obećava da će se sve nekim čudom rešiti ili da vas ne očekuju teški periodi, ali obećava nešto mnogo značajnije: da, šta god da se sledeće dogodi, nećete to nositi sami.



Što ste stariji, to više počinje da se menja vaša definicija ljubavi. Prestanete da je merite hemijom, leptirićima u stomaku ili time koliko sve deluje lako kada je život savršen i kada je sve jednostavno. Umesto toga, počinjete da primećujete kakva osoba neko postaje kada život od nje traži više. Kada se planovi izjalove, kada ponestane novca, kada tuga dođe bez upozorenja, kada budućnost odjednom deluje neizvesno — neki ljudi se instinktivno povuku u strah. Drugi se još više približe, učvrste se. Postanu osoba koja vas umiruje, koja stoji uz vas.

Zato jedna od najromantičnijih rečenica koju ćete ikada čuti nije zapisana u ljubavnom pismu niti izgovorena tokom nekog velikog romantičnog gesta. To je nešto mnogo nežnije od toga.

„Ne brini. Rešićemo to.“

Ova rečenica ne obećava da će se sve nekim čudom rešiti ili da vas ne očekuju teški periodi. Ona obećava nešto mnogo značajnije: da, šta god da se sledeće dogodi, nećete to nositi sami. A prava ljubav se ne meri time kako vas neko voli kada je sve mirno i bezbrižno. Ona se otkriva kroz to kakva osoba postaje kada život postane komplikovan.

Iako je svaki horoskopski znak sposoban da pruži takvu ljubav, neki prirodno oličavaju smireno i postojano prisustvo koje vas podseća da uvek postoji put napred. Nemaju uvek sve odgovore, ali imaju izuzetnu sposobnost da neizvesnost učine manje zastrašujućom jednostavno zato što nikada ne dopuštaju da se ljudi koje vole sa njom suočavaju sami.

Bik

Ako postoji jedna stvar koju Bik razume, to je da se veoma malo problema rešava panikom. Ima gotovo urođenu sposobnost da uspori trenutak i podseti vas da svaki odgovor ne mora da stigne baš danas. Dok druge ljude potpuno obuzme razmišljanje o svemu što bi moglo da pođe po zlu, Bik počinje da traži ono što može da se uradi sledeće. Ne privlače ga prazna obećanja. Umesto toga, nudi nešto mnogo utešnije: doslednost. Nastavlja da bude tu. Obavlja telefonski poziv, sprema večeru kada ste zaboravili da jedete, podseća vas da se naspavate i nekako učini da sutrašnji dan deluje malo manje zastrašujuće nego što je delovao juče. Voleti Bika znači naučiti da postojanost može biti jedna od najromantičnijih osobina koje neka osoba poseduje.

Rak

Rak ima način da teški periodi deluju kao nešto što može da se preživi, jer vam nikada ne dozvoljava da imate osećaj da se sa njima suočavate sami. Pre nego što pokuša da reši problem, pobrine se da znate da su vaša osećanja saslušana. Sluša vas bez požurivanja, sedi pored vas dok traje neizvesnost i podseća vas da to što se plašite ne znači da ste podbacili. Postoji nešto duboko umirujuće u načinu na koji Rak voli. Čak i kada ne zna tačno šta sledi, ima dar da učini da dom više liči na osobu nego na mesto. Njegova najveća snaga nije u tome što ima sve odgovore. Već u tome što se pobrine da ih nikada ne morate tražiti sami.

Devica

Devica voli tako što obraća pažnju. Primećuje detalje koje svi drugi zanemaruju, što znači da obično razmišlja o rešenjima pre nego što uopšte završite sa objašnjavanjem šta nije u redu. Kada život postane previše težak, ona se ne povlači niti nestaje. Počinje da organizuje, istražuje, planira i skida vam teret sa leđa, ne tražeći priznanje za to. Ono što Devicu čini toliko umirujućim partnerom nije samo to što je praktična. Već to što svoju praktičnost koristi da zaštiti ljude koje voli. Možda neće uvek pružati utehu kroz velike emotivne govore, ali malo ko će učiniti da se osećate podržanije od osobe koja neprestano pronalazi načine da vam olakša život.

Jarac

Jarac razume da se ljubav ne stavlja na probu kada sve ide po planu. Ona se stavlja na probu kada se plan raspadne. Neverovatno je postojan pod pritiskom, jer veruje da su teški periodi nešto kroz šta prolazite, a ne nešto što vas određuje. Umesto da ga neizvesnost preplavi, Jarac prirodno počinje da gradi put napred. Stvara red kada život deluje haotično i pruža sigurnost kroz dela, a ne kroz obećanja. Biti sa Jarcem znači znati da će, kada život od vas oboje bude tražio više, on i dalje stajati pored vas, već gledajući ka onome što dolazi sledeće.



Što ste stariji, to više počinje da se menja vaša definicija ljubavi. Prestanete da je merite hemijom, leptirićima u stomaku ili time koliko sve deluje lako kada je život savršen i kada je sve jednostavno. Umesto toga, počinjete da primećujete kakva osoba neko postaje kada život od nje traži više. Kada se planovi izjalove, kada ponestane novca, kada tuga dođe bez upozorenja, kada budućnost odjednom deluje neizvesno — neki ljudi se instinktivno povuku u strah. Drugi se još više približe, učvrste se. Postanu osoba koja vas umiruje, koja stoji uz vas.

Zato jedna od najromantičnijih rečenica koju ćete ikada čuti nije zapisana u ljubavnom pismu niti izgovorena tokom nekog velikog romantičnog gesta. To je nešto mnogo nežnije od toga.

„Ne brini. Rešićemo to.“

Ova rečenica ne obećava da će se sve nekim čudom rešiti ili da vas ne očekuju teški periodi. Ona obećava nešto mnogo značajnije: da, šta god da se sledeće dogodi, nećete to nositi sami. A prava ljubav se ne meri time kako vas neko voli kada je sve mirno i bezbrižno. Ona se otkriva kroz to kakva osoba postaje kada život postane komplikovan.

Iako je svaki horoskopski znak sposoban da pruži takvu ljubav, neki prirodno oličavaju smireno i postojano prisustvo koje vas podseća da uvek postoji put napred. Nemaju uvek sve odgovore, ali imaju izuzetnu sposobnost da neizvesnost učine manje zastrašujućom jednostavno zato što nikada ne dopuštaju da se ljudi koje vole sa njom suočavaju sami.

Bik

Ako postoji jedna stvar koju Bik razume, to je da se veoma malo problema rešava panikom. Ima gotovo urođenu sposobnost da uspori trenutak i podseti vas da svaki odgovor ne mora da stigne baš danas. Dok druge ljude potpuno obuzme razmišljanje o svemu što bi moglo da pođe po zlu, Bik počinje da traži ono što može da se uradi sledeće. Ne privlače ga prazna obećanja. Umesto toga, nudi nešto mnogo utešnije: doslednost. Nastavlja da bude tu. Obavlja telefonski poziv, sprema večeru kada ste zaboravili da jedete, podseća vas da se naspavate i nekako učini da sutrašnji dan deluje malo manje zastrašujuće nego što je delovao juče. Voleti Bika znači naučiti da postojanost može biti jedna od najromantičnijih osobina koje neka osoba poseduje.

Rak

Rak ima način da teški periodi deluju kao nešto što može da se preživi, jer vam nikada ne dozvoljava da imate osećaj da se sa njima suočavate sami. Pre nego što pokuša da reši problem, pobrine se da znate da su vaša osećanja saslušana. Sluša vas bez požurivanja, sedi pored vas dok traje neizvesnost i podseća vas da to što se plašite ne znači da ste podbacili. Postoji nešto duboko umirujuće u načinu na koji Rak voli. Čak i kada ne zna tačno šta sledi, ima dar da učini da dom više liči na osobu nego na mesto. Njegova najveća snaga nije u tome što ima sve odgovore. Već u tome što se pobrine da ih nikada ne morate tražiti sami.

Devica

Devica voli tako što obraća pažnju. Primećuje detalje koje svi drugi zanemaruju, što znači da obično razmišlja o rešenjima pre nego što uopšte završite sa objašnjavanjem šta nije u redu. Kada život postane previše težak, ona se ne povlači niti nestaje. Počinje da organizuje, istražuje, planira i skida vam teret sa leđa, ne tražeći priznanje za to. Ono što Devicu čini toliko umirujućim partnerom nije samo to što je praktična. Već to što svoju praktičnost koristi da zaštiti ljude koje voli. Možda neće uvek pružati utehu kroz velike emotivne govore, ali malo ko će učiniti da se osećate podržanije od osobe koja neprestano pronalazi načine da vam olakša život.

Jarac

Jarac razume da se ljubav ne stavlja na probu kada sve ide po planu. Ona se stavlja na probu kada se plan raspadne. Neverovatno je postojan pod pritiskom, jer veruje da su teški periodi nešto kroz šta prolazite, a ne nešto što vas određuje. Umesto da ga neizvesnost preplavi, Jarac prirodno počinje da gradi put napred. Stvara red kada život deluje haotično i pruža sigurnost kroz dela, a ne kroz obećanja. Biti sa Jarcem znači znati da će, kada život od vas oboje bude tražio više, on i dalje stajati pored vas, već gledajući ka onome što dolazi sledeće.

Autor: S.M.