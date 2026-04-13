Sve što je čarobno, treba iskoristiti na pravi način! U toku su pripreme za premijeru 'Mačke u čizmama' u Odeonu, Mirka Vasiljević otkrila DETALJE

Nova, duhovita i potpuno neočekivana verzija poznate bajke premijerno 25. aprila donosi ljubavne zaplete, magične šuteve i smeh bez pauze.

Popularna glumica Mirka Vasiljević, koja u predstavi tumači lik Macane, otkrila nam je koju simboliku imaju čizme u predstavi "Mačka u čizmama" koja će uskoro premijerno biti izvedena u Teatru "Odeon".

- Sam naziv predstave kaže mačka u čizmama, tako da te čizme imaju poseban začin u celoj predstavi. One su čarobne, ali sve što je čarobno treba i na pravi način iskoristiti. Ako se ne iskoristi na pravi način, može da napravi i neki tako žargonski sa kažem kuršlus. A ove čizme u ovoj predstavi se u nekim trenucima iskoriste kako ne trebaju, pa dođe do nekog problema, ali tu je uvek dobro da pobedi i da čizme pravu stvar na kraju odrade - navela je Mirka.

Glumica je ovim rečima samo zaintrigirala publiku.

Premijera predstave "Mačka u čizmama“ - novog mjuzikla za decu i odrasle , zakazana je za 25. april u 19 sati u Teatru "Odeon". Publiku očekuje raskošna, razigrana i potpuno drugačija verziju jedne od najpoznatijih bajki svih vremena.

Najbolje je da zaboravite sve što mislite da znate o “Mačku u čizmama”.

U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, a po tekstu Branka Milićevića - Kockice, ova komedija zabune vodi nas u svet gde ljubav,identiteti i sudbina zavise – ni manje ni više – nego od jednog para čarobnih čizama.

Ne propustite premijeru predstave “Mačka u čizmama” 25. aprila u 19h u Teatru Odeon i priču u kojoj čizme vode glavnu reč – a ljubav uvek pronađe svoj put. Nabavite svoje karte na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs.

Autor: S.M.