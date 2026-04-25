Večeras je premijera koju smo čekali: 'Mačka u čizmama' donosi magiju, ljubavni haos i smeh bez pauze!

Teatar Odeon otvara vrata bajci koja pomera granice — čizme koje odlučuju o ljubavi spremne su da osvoje publiku.

Večeras, 25. aprila u 19 časova, Teatar Odeon premijerno izvodi predstavu „Mačka u čizmama“ — novi mjuzikl za decu i odrasle koji donosi raskošnu, razigranu i potpuno drugačiju verziju jedne od najpoznatijih bajki svih vremena. U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, prema tekstu Branka Milićevića – Kockice, publiku očekuje komedija zabune u kojoj ljubav, identitet i sudbina zavise – ni manje ni više – nego od jednog para čarobnih čizama.

Zaboravite sve što ste do sada znali o ovoj bajci. U novoj verziji, čuvene čizme završavaju na buvljaku, gde ih pronalazi Macana — neotesana, nepredvidiva i potpuno neodoljiva mačka. Ono što sledi je niz komičnih situacija u kojima svaki pogrešan potez vodi pravo u pogrešnu ljubav. Jer ove čizme imaju posebnu moć: koga šutnete — u njega se zaljubite.

Radnja je smeštena u bajkovitu banju, gde se ukrštaju sudbine neobičnih likova i još neobičnijih emocija. Princ od Karabasa (Miljan Prljeta) i njegov verni sobar Buda (Marko Marković) dolaze u potragu za retkim leptirima, ali pronalaze nešto sasvim drugo — ljubav, ili makar pokušaj iste. Problem nastaje kada se zaljube u pogrešne osobe, pa u želji da osvoje prava srca posežu za zamenama identiteta, dodatno komplikujući već haotičnu situaciju. U središtu ove vrtoglave priče nalaze se Macana (Mirka Vasiljević) i Dobrila (Anastasija Knežević / Teodora Tomašev), koja, za razliku od drugih, ostaje verna iskrenim emocijama — bez magije i bez trikova.

„Mačka u čizmama“ nije samo predstava — već iskustvo ispunjeno muzikom, humorom i emocijama koje podjednako osvajaju i decu i odrasle. Večeras vas očekuje svet u kojem se granice između stvarnosti i mašte brišu, a svaki zaplet vodi ka pitanju koje ostaje sa publikom: da li sreću zaista donosi magija — ili iskrena ljubav?

Ne propustite premijeru predstave “Mačka u čizmama” 25. aprila u 19h u Teatru Odeon i priču u kojoj čizme vode glavnu reč – a ljubav uvek pronađe svoj put. Nabavite svoje karte na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .

Autor: S.Paunović