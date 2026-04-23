'MAČKA U ČIZMAMA' JE NAJGRANDIOZNIJA PREDSTAVA DO SADA! Premijera u Odeonu RASPRODATA: Publiku očekuju neverovatni zapleti

U Teatru Odeon u subotu, 25. aprila biće premijerno izveden mjuzkl "Mačka u čizmama", namenjen i deci i odraslima. Tim, koji je osam meseci radio na ovoj predstavi, otkrio je za Nacionalni dnevnik brojne zanimljive detalje sa proba.

Autor teksta mjuzikla "Mačka u čizmama" Branko Kockica do sada je napisao 40 komada po kojima su igrane predstave.

- Rekao sam da je ovo perfektno. Do sada sam napisao 40 tekstova. To rade samo skribomani. Pisao sam jedan godišnje i on nije najbolji - naveo je Kockica uz osmeh.

Mirki Vasiljević je ovo prva uloga u Teatru "Odeon" i ona tumači glavni lik u mjuziklu "Mačka u čizmama".

- Čizme su čarobne. Čizme imaju specijalni začin da se osoba preko puta vas, ako je na pravo mesto šutnete, zaljubi u vas. Kao i u životu, svašta se dešava - i usponi i padovi, i u predstavi ima svega, da šutne jedan lik nekog koga želi, da je slučajno šutne, da se odljubi, pa kako da se zaljubi prava ličnost. U svakom slučaju, svašta se nešto dešava, i na kraju sve bude kako treba. I sve se sredi, i sve se reši, ali je zanimljiv put kako dođe do tog - navela je Mirka.

Poznata gumica je istakla da su probe vrlo detaljno rađene i da je predstava namenjena publici od 7 do 77 jer ima pošalica koje će razumeti samo stariji, ali i brojnih gegova za decu.

Reditelj u Teatru "Odeon" Marko Jovićić Dimi, koji stoji i iza adaptacije teksta, naveo je da za pretpremiju, zakazanu za 24. april i premijeru 25. aprila nema više karata, dok su za prvu reprizu, zakazanu za 26. april ostale karte za balkon.

Kako je dodao, u prodaji su i karte za 15. i 16. maj.

- Meni je "Mačka u čizmama" najbolji tekst koji je Branko napisao, zato što ta količina vodvilja, odnosno, obrta situacija, mislim da ne postoje ni u jednoj drugoj njegovoj predstavi, odnosno njegovom delu ili tekstu - naveo je Jovčić.

Prema njegovim rečima, Branko je od originalne bajke uzeo da je taj mačak u čizmama postao dvorski mačak, a onda je prodao svoje čizme na buvljaku, ne znajući da su čarobne.

- I slučajno ih je kupila naša Macana, pronašla tu ceduljicu, na kojoj piše "U tebe se zaljubence, koga šutneš u dupence" - dodao je Jovičić.

Govoreći o probama, on je istakao da je ovo najgrandioznija predstava.

Spremali smo je osam meseci. I jedan ozbiljan rad je i trud uložen u ovu predstavu. Druga stvar, radili smo na "Eks ju" mziku, tako da je ovo predstva i za stariju publiku

Karte možete naći u prodaji na blagajni Teatra "Odeon" u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .

Autor: S.M.