'SRCE MI JE PUNO!' ŽELJKO MITROVIĆ PRED PREMIJERU MJUZIKLA 'MAČKA U ČIZMAMA': Prezadovoljan sam, 'Odeon' nikad nije bio puniji! VEĆ SE TRAŽI KARTA VIŠE (VIDEO+FOTO)

U režiji i adaptaciji Marka Jovičića, prema tekstu Branka Milićevića Kockice, publiku večeras očekuje premijera komedije zabune u kojoj ljubav, identitet i sudbina zavise ni manje ni više, nego od jednog para čarobnih čizama!

Večeras Teatar ''Odeon'' premijerno izvodi predstavu ''Mačka u čizmama'' - novi mjuzikl za decu i odrasle koji donosi raskošnu, razigranu i potpuno drugačiju verziju jedne od najpoznatijih bajki svih vremena.

Tim povodom, u Teatar ''Odeon'' stigao je i direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović koji je svoje impresije o ovom komadu, za TV Pink, izneo tik pred početak premijere.

- Srce mi je ovoliko kad vidim da je pozorište puno. I tako je već neko vreme, traži se karta više. Ja sam malopre sleteo iz Sarajeva, jedva sam stigao na premijeru "Mačke u čizmama". Ja kao producent svih predstava u ''Odeonu'' zaista nemam nikakve zamerke, i veoma sam ponosan na sve predstave i na rad ovih ljudi. Nažalost, imam sve manje vremena da se bavim pozorištem, i stvarno se ne bih žalio više nego što je neophodno... Svi dobro rade svoj posao! - rekao je Mitrović, pa dodao:

- Do kraja juna je sezona. Imaćemo poslednje igranje mog prvenca ''Lua'', to će biti otprilike još 7 ili 8 predstava do juna. Pitanje je da li će se igrati do septembra, imamo neke muzičke izmene, u svakom slučaju, videćemo... Ovo nam je sedma, osma predstava, još par će biti do kraja. A onda nam je repetoar pun - rekao je Mitrović.

Na pitanje o publici, Mitrović ističe da je situacija podeljena - koliko ima mladih, toliko je i odraslih, a za to su, kako ističe krivi Marko Jovičić i Branko Kockica.

- Čak 5 od 7 predstava su predstave za decu i odrasle, a šta to znači treba pitati decu i odrasle - rekao je Mitrović.

Branko Kockica koji je radio na tekstu je dodao da je ovo njegov najbolji komad, i da se pita šta ga čeka u budućnosti.

- Ja nemam bolji komad od ovog, "Mačka" je dobra, dobar je komad. Moja budućnost u ovom pozorištu je neizvesna... Originalna bajka je glupa, mačak je pokvarenjak, on laže narod, ja sam to ulepšao, mačka je bolja, nije pokvarenjak - nasmejao se Kockica.

Marko Jovičić koji je radio na režiji i adaptaciji komada kaže da je večeras još opuštenije za glumce, jer su sinoć osetili kako stvari na sceni funkcionišu.

- Znali su kada treba aplauz, kada da nastave, naprave pauzu. Reakcije su sve pokazale, neću ništa da pričam, videćete reakcije i starih i mladih, i sve će vam biti jasno! - rekao je on, pa dodao kada gledaoci opet mogu da gledaju "Mačku u čizmama":

- Poslednje je da ni za sutra nema karata, 16. i 17. maj je sledeće igranje, pa kupite karte već sada! - rekao je Jovičić.

TV Pink Printscreen Pink Media Group Pink Media Group Pink Media Group Previous Next

Radnja predstave

Radnja je smeštena u bajkovitu banju, gde se ukrštaju sudbine neobičnih likova i još neobičnijih emocija. Princ od Karabasa (Miljan Prljeta) i njegov verni sobar Buda (Marko Marković) dolaze u potragu za retkim leptirima, ali pronalaze nešto sasvim drugo — ljubav, ili makar pokušaj iste. Problem nastaje kada se zaljube u pogrešne osobe, pa u želji da osvoje prava srca posežu za zamenama identiteta, dodatno komplikujući već haotičnu situaciju. U središtu ove vrtoglave priče nalaze se Macana (Mirka Vasiljević) i Dobrila (Anastasija Knežević / Teodora Tomašev), koja, za razliku od drugih, ostaje verna iskrenim emocijama, bez magije i bez trikova.

''Mačka u čizmama'' nije samo predstava — već iskustvo ispunjeno muzikom, humorom i emocijama koje podjednako osvajaju i decu i odrasle.

Autor: D.Bošković