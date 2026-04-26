SPEKTAKULARNA PREMIJERA MJUZIKLA 'MAČKA U ČIZMAMA'! Gromoglasni aplauz i ovacije odzvanjale punom salom Teatra Odeon! KLINCI ODUŠEVLJENI! (VIDEO)

U Teatru "Odeon" sinoć je održana premijera mjuzikla za decu i odrasle "Mačka u čizmama". Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila glumačku i autorsku ekipu i podelila prve utiske nakon predstave.

Mjuzikl za decu i odrasle "Mačka u čizmama" premašila je sva očekivanja. U urnebesnoj komediji po tekstu Branka Kockice, uživala je publika svih generacija, koja je autorsku i glumačku ekipu pozdravila aplauzom i ovacijama.

Prvi utisci nakon premijere dovoljno govore o tome koliko je "Mačka u čizmama" osvojila srca publike.

Veliki broj sinoćne publike bila su deca, koja su iz sale izašla oduševljena. Ovo su neki od komentara koje smo dobili upravo od najmlađih ljubitelja pozorišta:

"Ovo bila najbolja predstava na kojoj sam do sada bila"

"Najviše mi se dopalo kada je spremačica namazala svima brkove. Preporučila bih svima da pogledaju ovu predstavu"

"Predstava je bila odlična, svi delovi su mi omiljeni"

"Sve je bilo super"

"Mnogo nam se svidelo, nema šta nam se nije svidelo"

"Omiljeni lik mi je Dobrila"

"Bilo je fenomenalno, glumci su bili dobri"

"Bilo je mnogo smešnih trenutaka, sve je bilo predivno"

"Najviše mi se svidela koreografija, uživala sam"

Iako je reč o poznatom naslovu, "Mačka u čizmama" je potpuno drugačiji komad od onog na koji smo navikli. Razigranija i raspevanija bajka, osvežena scenskim efektima, kostimima i modernom pričom, bila je prava poslastica za čitavu ekipu koja je vredno radila na ovom projektu.

Branko Kockica koji je radio na tekstu je dodao da je ovo njegov najbolji komad, i da se pita šta ga čeka u budućnosti.

- Ja nemam bolji komad od ovog - istakao je on.

Marko Jovičić koji je radio na režiji i adaptaciji komada rekao je pred premijeru da jedva čeka reakcije publike, ali da su već na pretpremijeri osetili kako stvari na sceni funkcionišu.

- Reakcije su sve pokazale, neću ništa da pričam, videćete reakcije i starih i mladih, i sve će vam biti jasno! - rekao je Jovičić.

Glumica Mirka Vasiljević istakla je da su osam meseci spremali ovu predstavu, tako da je jedva čekala da vidi reakciju publike.

- Osam meseci spremamo ovu predstavu, tako da je neki prvi osećaj već prošao, sada sam samo želela da prosto dobijem potvrdu i od publike, što smo večeras definitivno i dobili. Najbitnije je da smo svi na broju, da je predstava uspešno izvedena, da su dobre reakcije, da smo se mi igrali na sceni, jer to nam je i posao, da maštamo, igramo i uživamo - rekla je Mirka.

"Mačka u čizmama" nije samo predstava, već iskustvo ispunjeno muzikom, humorom i emocijama, koje podjednako osvajaju i decu i odrasle. Za sva izvođenja traži se dodatna karta, a uveliko se popunjavaju kapaciteti i za naredni mesec.

Autor: A.A.