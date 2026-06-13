Pretpremijera 'Šećerne vodice' u TEATRU ODEON uskoro počinje: Reditelj Stojčetović otkrio šta je bio najzahtevniji zadatak (VIDEO)

''Šećerna vodica'' je priča o ljubavi, odrastanju i potrebi za promenama, ispričana kroz tekst, muziku i pokret. Pretpremijera počinje večeras u 19 i 30 sati u Teatru Odeon, a publiku očekuje nezaboravno iskustvo.

Atmosferu pred pretpremijeru mogli smo da vidimo i uživo u Nacionalnom dnevniku TV Pink.

Glumac Nenad Stojanović rekao je da postoji pozitivna trema, a da možemo videti da se ljudi polako okupljaju.

- Ja pozivam sve ljude da na manje od dva sata dođu i zaborave šta ih muči i da odavde idu srećni, nasmejani i sigurni u sebe - kazao je Stojanović.

Bojan Stojčetović, reditelj, rekao je da je najzahtevniji zadatak bio pretočiti scenario filma u mjuzikl.

- To je bio najteži zadatak. Mislim da smo uspeli u tome. Napravili smo živopisni mjuzikl sa elementima melodrame, uz mnogo komičnih situacija, gde opisujemo period odrastanja jedne mlade devojke - otkrio je Bojan.

Kako kaže, važno je da je problem devojke bio unutrašnji i da je njen put pokazan kroz mjuzikl.

- Njeno unutrašnje stanje mi vidimo kroz songove - otkrio je on i dodao da je sve jako dobro napravljeno.

Stojčetović je kazao da je u odnosu na film promenjeno svašta.

- Žanrovski je sve drugačije... Ovo je jedan mjuzikl, publiku očekuje nešto potpuno drugačije. Mi smo promenili gotovo sve - kazao je reditelj Bojan i dodao da je glavna glumica Anastasija Knežević napravila nešto odlično u jedinstveno u svojoj ulozi.

Od večeras možete uživati u novom mjuziklu Teatra Odeon ''Šećerna vodica''.

Autor: M.R.