PREMIJERA 'ŠEĆERNE VODICE' U TEATRU ODEON USKORO POČINJE! Glavna glumica sa osmehom na licu poručila: Radimo punom parom, uživaćete večeras, sigurna sam u to

Fantastično je bilo sinoć na pretpremijeri, a još će bolje biti večeras od 19 i 30 sati u Teatru Odeon na premijeri ''Šećerne vodice''.

Ono što smo mogli da čujemo kao prve komentare sinoć jeste da je Teatar Odeon zasenio sva beogradska pozorišta svojim repertoarom.

Anastasija Knežević, glumica, rekla je da jeste velika odgovornost biti u glavnoj ulozi.

- Mislim da smo mi tu odgovornost opravdali sinoć i verujem da ćemo danas još bolje se prikazati. Radimo punom parom, uživaćete večeras, sigurna sam u to - kazala je Anastasija uživo pred premijeru mjuzikla za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Režiser Bojan Stojčetović zahvalio se direktoru Pink Media Group Željku Mitroviću na divnim rečima.

- Ja ne volim da pričam o svom projektu, da ne bude da hvalim svog konja, ali drago mi je kad takve reči dolaze od onog ko stoji iza ovog teatra - kazao je Stojčetović.

On je pokazao i predivan poklon od reditelja filma ''Šećerna vodica'', original afiš filma iz 1983. godine.

Bojan je poručio da je ovo jedna potpuno nova stvar i dodao da je za njega najvažnije što će ga gledati ćerka.

Podsetimo, ''Šećerna vodica'' je priča o ljubavi, odrastanju i potrebi za promenama, ispričana kroz tekst, muziku i pokret.

U centru zbivanja je Brankica, koju svi zovu Đura. Ona je biće koje pati od duboke nesigurnosti, najvećim delom zbog svog velikog nosa. U trenutku kada prelazi iz adolescentskog doba u svet odraslih, Đura oko sebe nema stabilnu okolinu koja bi joj taj prelazak olakšala.

Autor: Pink.rs