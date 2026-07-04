Nenad Stanojević progovorio o Šećernoj vodici! Otkrio detalje mjuzikla koji je osvojio region, pa priznao: Prave stvari nastaju iz muke i nesigurnosti

Mjuzikl rađen po istoimenom filmu, "Šećerna vodica", govori o ljubavi, odrastanju i potrebi za promenama, ispričana kroz tekst, muziku i pokret, a ovaj komad nalazi se na repertoaru teatra "Odeon", o čemu je u emisiji "Magazin IN" govorio glumac Nenad Stanojević.

Nenad se, naipre, gostujući u "Magazinu IN" osvrnuo na uspeh teatra "Odeon", ali i na mjuzikl "Šećerna vodica", koji je ostvario neverovatan uspeh na pretpremijeri i premijeri koje su održane prethodne nedelje.

- Pokazali smo da smo na putu da nam svi ozbiljno zavide kada je reč o brodvejskim mjuziklima - rekla je Sanja.

- Ovom predstavom smo dotakli taj prizvuk brodveja, ovo što je urađeno je čudo - rekao je Nenad Stanojević, glumac koji tumači ulogu Neše, te je tako citirao svog kolegu, Žarka Dimoskog:

Žarko Dimoski tumači ulogu estetskog hirurga, pa ću ga citirati kada je rekao: "Vama će hirurg sve nadomestiti i vratiti, ali sjaj u očima ne može, ako se ne bavite samim sobom".

- Pošto se komad bavi sopstvenom nesigurnošću, odrastanju i prihvatanju, smatram da prave stvari ne nastaju iz vašeg umeća, gde vam je dato na tacni, nego baš iz muke, nesigurnosti dolazite do nekih stvari - rekao je Nenad.

- U kojim će se likovima publika koja gleda "Magazin IN" prepoznati - pitala je Sanja.

- Moram da kažem, tehničar koji je bio na balkonu video je gospođu i gospodina u njihovim 60-tim, 70-im, posle 15 minuta su se uhvatili za ruke, naslonili jedno na drugo i ostali fokusirani na predstavu narednih sat i 45 minuta. Moje koelge bi voleli da se ljudi vrate opet da pogledaju predstavu i čitaju među redovima - rekao je glumac.

ŠEĆERNA VODICA NA REPERTOARU TEATRA ODEON

I pored spektakularnih mjuzikla koji su već uveliko osvojili srca naše publike, ali i publike širom regiona, prva repriza "Šećerne vodice" odigraće se u teatru "Odeon" već 23. juna , a svoje karte možete obezbediti na oficijalnom sajtu teatra Odeon, KLIKOM OVDE ili pak, na biletarnici koja se nalazi u Ulici Kraljice Natalije 45.

O samoj predstavi

Ovo je priča o ljubavi, odrastanju i potrebi za promenama, ispričana kroz tekst, muziku i pokret. U centru zbivanja je Brankica, koju svi zovu Đura. Ona je biće koje pati od duboke nesigurnosti, najvećim delom zbog svog velikog nosa. U trenutku kada prelazi iz adolescentskog doba u svet odraslih, Đura oko sebe nema stabilnu okolinu koja bi joj taj prelazak olakšala.

Priču prate moćni songovi koji deluju kao apsurdna projekcija Đurinog unutrašnjeg stanja, pomažući publici da izbliza doživi njene strahove, nesigurnost i ranjivost. Scenski pokret je u potpunosti u službi dramaturgije – kroz pažljivo osmišljenu koreografiju, plesači direktno iznose i materijalizuju karaktere likova na sceni.

Uloge: ĐURA, BRANKA ĐURIĆ – Anastasija Knežević, RODOLJUB ĐURIĆ – Saša Đurašević, ANA – Vesna Paštrović, NEŠA – Nenad Stanojević, DEKI – Stefan Milivojević, CICA – Teodora Tomašev, DR DAJČ – Žarko Dimoski, PIJA – Miljana Popović, MRVICA – Stefan Đoković, JACA – Dika Babić, DACA – Yetinay Martinez...

Autor: Nikola Žugić