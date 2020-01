ĐOKOVIĆ SA BADNJAKOM U RUCI PODIGAO PUBLIKU NA NOGE! Pogledajte - srpski teniseri u Brizbejnu uzvikivali: "JA TE VOLIM, SRBIJO!" (VIDEO)

Novaka Đokovića i Viktora Troickog u odlučujućem dubl meču bodrilo je nekoliko hiljada navijača.

Po završetku meča Đoković je dograbio badnjak i zajedno sa Troickim i selektorom Nenadom Zimonjićem čestitao badnji dan i Božić.

To nije bilo sve, jer je najbolji srpski teniser potom poveo kolo i zapevao "Ja te volim Srbijo".

- Želeo bih pre svega da čestitam Božić prisutnim navijačima, kao i svima u Srbiji. Hristos se rodi - rekao je Troicki.

Božić je čestitao i Đoković.

- Hvala svima koji su došli na ovaj praznik. Srećan Božić svima i hvala vam što ste ostali ovako dugo - i srpskim i francuskim navijačima. Vi ste prava teniska publika. Vidimo se u Sidneju - rekao je Đoković.

Video with sound, they sing "I love you, Serbia" pic.twitter.com/eAFsZU3nDx