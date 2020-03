Odbojkaši Petrić i Okolić u karantinu - Prvi sudija meča bio pozitivan na koronavirus!

Posle druge utakmice četvrtfinala Čelendž kupa protiv Sareme, potvrđeno je da su tim menadžer estonskog tima i prvi sudija meča pozitivni na COVID-19.

- Baš razmišljam šta ću da radim u kući do 22. marta. Od srede uveče niko ne sme da izađe iz kuće, bićemo pod stalnim lekarskim nadžorom. Dobili smo tačna uputstva šta treba da radimo i kako da se ponašamo u slučaju da se nešto promeni - rekao je Okolić za sajt "Volleyball.com".

MICKEY WISH you all the best corona! 🦠👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/Mf97XPuaF7