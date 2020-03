Guvernerka Tokija: Nastavljaju se pripreme za Olimpijske igre

Kako navodi japanska TV Asahi, ona je to rekla povodom odluke Olimpijskog komitata Grčke da otkaže prolaz olimpijske baklje kroz zemlju jer bi veća okupljanja ljudi mogla da povećaju rizik od zaraze korona virusom.

Početak prolaska olimpijske baklje kroz Japan zakazan je za 26. mart u severnoj provinciji Fukušima.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 🔥#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2