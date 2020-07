SRPSKI SPORT U SUZAMA! Preminula odbojkaška legenda!

Vlastimir Vasiljević, nekadašnji odbojkaš, trener i dugogodišnji odbojkaški radnik, preminuo je juče u Užicu u 63. godini.

Odbojku je igrao od 1974. do 1980. U odbojkaškom klubu “Prvi partizan” u Užicu. Po završetku igračke karijere bio je odbojkaški sudija, a zatim i odbojkaški trener.

Kao trener je postigao zapažene rezultate. Radio je sa mlađim kategorijama OK Jedinstvo Užice, trenirao OK Požegu, a u više navrata bio je prvi trener ženske seniorske ekipe OK Jedinstvo, sa kojom je u sezoni 2013/2014. ostvario povratak u Superligu Srbije.

Bio je član Skupštine OK Jedinstvo Užice. Vlastimir Vasiljević biće sahranjen u ponedeljak, 27. jula na groblju Dovarje u Uzicu.