Đoković se mučio s Berankisom i bolom - Nole se vratio pobedom posle pola godine! (FOTO)

Najbolji teniser planete Novak Đoković pobedio je u prvom takmičarskom meču posle pola godine pauze zbog pandemije korona virusa.

Đoković je u drugom kolu Sinsinati Mastersa savladao Rikardasa Berankisa, 30-godišnjeg Litvanca sa 7:6 i 6:4 posle sat i 41 minuta igre u teniskom centru "Bili Džin King" u Njujorku.

Srpski igrač je "na iskustvo" dobio meč u kom su odlučivale nijanse, a Berankis je većim delom okršaja igrao daleko bolje od svog renkinga i 72. mesta na ATP listi.

Istini za volju, Novak većim delom meča nije mogao da pronađe svoj ritern, a uz to ga je ozbiljno mučio vrat, pa je teško predvideti kako će se sa tom povredom situacija dalje odvijati.

Da ima razloga za zabrinutost, deluje da ima, jer srpskog predstavnika do sredine septembra potencijalno očekuje ukupno 12 mečeva ako stigne do završnica Sinsinatija i US Opena.

Berankis je do sada samo dvaput pobeđivao igrače iz Top 10 i oba puta je to učinio protiv Miloša Raonića. Sa Novakom se jedini put sastao 2013. godine kada ga je Đoković počistio u tri seta, ali ovog puta nije bilo ni izbliza tako lako kada je Rikardas uzeo samo pet gemova.

Novak se na početku meča dobro kretao, forsirao je protivnikov bekhend i tako gradio direktne poene u prvih nekoliko gemova.

Tražio je ritam i na riternu ali isprva i na servisu, pa je u prva dva poena napravio dve duple greške, a onda ih garnirao sa dva uzastopna asa!

Posle 30:30 u uvodnom gemu Berankis je promašio bekhend, Novak je odigrao još jedan dobar poen i lagano je poveo sa 1:0.

Berankis se već u prvom gemu na svoj servis suočio sa brejk šansom za Đokovića, uspeo je da se izvuče i onda je i sam zapretio Srbinu u petom gemu.

Dupla greška Novaka pa nešto nonšalantniji drop-šot i Berankis je imao 0:30, a posle jako dobrog forhenda i 15:40 za dve brejk lopte.

Nole je uzvratio servisima, poništio brejk lopte i poveo uz malo sreće i pomoć mreže i sa 3:2. Litvanac je vidno zaigrao sve sigurnije jer je u šestom gemu stigao još jedan Đokovićev drop šot, a onda i forhendom osvojio poen za 40:0 posle kog je poravnao na 3:3.

Njegova sigurnost se videla i u silovitom riternu kojim je došao do 0:15 na servisu Đokovića, posle kog ga je Novak častio novom duplom greškom - četvrtom od početka meča i još jednom sa 0:30.

Berankis je umalo pogodio i forhend koji je pao tik pored linije, ali je uzeo sledeći poen za dve brejk lopte na 15:40. Litvanac je do brejka za 4:3 došao tako što je stigao odličan drop-šot srpskog igrača, a onda je uhvatio i njegov pasing šot, posle čega Nole nije prebacio mrežu. Berankis je posle servisa u prvom poenu opalio forhend po paraleli, izašao napred i osvojio poen, pa izgubio sledeća dva do 15:30.

Đoković je promašio u najdužoj razmeni do tog trenutka, ali je dvostrukom servis greškom Berankisa izjednačio na 40:40. Sevnula je u pravom trenutku paralela iz forhenda za brejk šansu, Berankis je u sledećem poenu pogrešio i Novak je vratio brejk za 4:4.

Uzeo je bez mnogo problema i sledeći gem na svoj servis za 5:4, iako je i tada napravio jednu dvostruku servis grešku. Novak je vanserijsku defanzivu pokazao u završnom poenu desetog gema kada je Berankis pogađao sve same uglove, a Đoković na kraju mrežu.

Ekspresnim gemom, prvim u kom nije dao ni gram šanse rivalu, Đoković je došao do 6:5, ali je i Berankis terorisao Srbina forhendima koje je pogađao bez straha i strašno precizno da bi izborio taj-brejk. Sve te udarce je prosuo u prva tri poena taj-brejka kada je spojio tri greške i olakšao je posao Đokoviću da dođe do prvog seta. Duplom greškom protivnika je Novak dobio poen za 5:1 i samo je čekao pauzu između setova da bi dobio masažu vrata koji ga je mučio.

Berankis je prkosio očekivanjima i na startu drugog seta. Pogađao je neverovatno i posle osvojenog gema pogodio fantastičan forhend viner u sam ugao terena kojim je zapretio brejkom već u drugom gemu drugog seta.

I napravio ga je, dok se i posle medicinskog tajm-auta videlo da Novak zdravstveno nije baš "u vinkli". Uspeo je međutim da divni bekhendom i dubokim loptama konačno poremeti ritam Berankisa kome je odmah vratio brejk bez izgubljenog poena - 2:1 u drugom setu.

Đoković je izgubio dva poena, ali je osvojio gem za 2:2, ali je u poenima Berankis bio taj koji stoji na liniji i napada. Novak je uglavnom bio tri, četiri metra iza nje i bilo je jasno da se na terenu ne oseća nimalo komforno. Zato mu je odgovaralo što je intenzitet meča opao.

Prvi reket sveta je uprkos svom stanju u petom gemu odigrao sjajan defanzivni udarac po paraleli na 30:30, Rikardas za njega nije imao leka i Novak je imao brejk šansu koju nije iskoristio.

Litvanac je poveo sa 3:2, Đoković je nastavio da se muči na terenu i pretrpeo je brejk "sa nulom" za Berankisovo vođstvo 4:2. Ipak, Litvanac ni treći put nije uspeo da potvrdi brejk.

Srbin je ostao u razmeni pri rezultatu 15:30, sačekao je grešku rivala za 15:40 i dve brejk lopte na Litvančev servis koje je materijalizovao i zatim izjednačio na 4:4.

U tom osmom gemu odigrao je neverovatan poen kada je Berankis imao zicer koji je Novak izvrsno pročitao i odigrao pasing šot u polje rivala za gem lopte, pretvorene u izjednačenje.

Tek tada je Berankis posustao i počeo da igra nešto nestrpljivije i nesigurnije. Pogrešio je triput, pogađao je mrežu i onda na 15:30 za Đokovića izbacio lopticu daleko preko osnovne linije bekhendom za dve brejk lopte.

Iskoristio ih je i onda odservirao za pobedu i pokazao da je bolji u ključnim trenucima kada je najbitnije. Novakov sledeći rival je Tenis Sandgren i taj meč je na programu u utorak, ne pre 21 čas.