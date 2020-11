ZANELI SE: Đoković i Nadal trenirali zajedno ali su, čini se, zaboravili da nije finale - SVE PRŠTI (VIDEO)

Jedan od onih kojih najviše trenira je Novak Đoković, a današnji dan iskoristio je da malo "sparinguje" sa Rafaelom Nadalom.

Rafael je trenirao kada je Novak pristigao u halu, prvo su obavili prijateljski razgovor, a onda su zaigrali kako samo oni umeju. Bilo je vidno dobro raspoloženje kod obojice, ali kada su počeli da udaraju po loptici činilo se da su zaboravili da je reč samo o treningu.

What an intensity from Djokovic and Nadal 🔥🔥🔥@TennisTV pic.twitter.com/VRnW880tg8