Ivanišević BRUTALNIM REČIMA stao u odbranu Đokovića: Strani mediji su nad Novakom izvršili TEKSAŠKI MASAKR

Trener najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića Goran Ivanišević je istakao da je Đoković u poslednje vreme od strane medija preživeo "teksaški masakr".

Novak Đoković je nedavno osvojio deveti trofej u Melburnu, a Ivanišević o tome kaže:

- Lično, kao Novakovom treneru i njegovom navijaču, ovo mi je najslađa pobeda. Novak bi verovatno naveo Rolan Garos 2016. ili prvi Vimbldon, ali za mene, posle godine u kojoj su ga mediji masakrirali iz svih mogućih oružja… Osećaj je zaista dobar. Bilo je neobično, nešto tako nismo iskusili ranije – 42 dana u Australiji, karantin, povreda, publika koja odlazi usred meča zbog policijskog časa, sumorna atmosfera nekoliko dana i onda savršeno Đokovićevo finale sa svakog aspekta - rekao je Đoković.

Ivanišević je pomenuo da mediji masakriraju Novaka već godinu dana, a tokom turnira Đoković je rekao da se „njegove greške manje praštaju u poređenju s nekim drugim sportistima".

- Sve je počelo od Adrija tura – mnogi su ga i pre prozivali, ali nikada kao u poslednjih godinu dana, ovo je kao da gledam (film) Teksaški masakr motornom testerom, ha-ha-ha. Zašto je to tako? Zbog njegovog porekla, na ljude s Balkana uvek se drukčije gleda. Takođe, Novak se ne plaši da otvoreno kaže šta misli i da se bori za ono u šta veruje. Svi su jedva dočekali ono sr***e koje mu se desilo na US Ppenu. Pa se u Australiji zauzeo za kolege i opet – hajde da udarimo na Đokovića. Jedini on govori, ostali ćute. Tokom moje karijere mnogi su igrači radili razne stvari, ali niko nije bio tretiran na taj način kao Novak - zaključio je nekadašnji osvajač Vimbldona.