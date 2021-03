ĐOKOVIĆ SPREMAN DA POKORI MONTE KARLO: Novak prijavljen za Masters koji se igra u aprilu

Taj turnir se igra na šljaci i to će biti priprema srpskom asu za Rolan Garos koji počinje 23. maja i traje do 6. juna.

Neće Noletu biti lako da se domogne trofeja u Kneževini, pošto su se za turnir prijavili i Danil Medvedev, Rafael Nadal, kao i Austrijanac Dominik Tim.

Naravno, Španac je "kralj šljake" i sigurno je jedan od glavnih favorita na svim turnirima koji se igraju na ovoj podlozi. Ipak, i Đoković se pita nešto. Takođe, Austrijanac je neko ko poslednjih godina igra odličan tenis na šljaci.

Praktično, od Top 50 na svetskoj listi, samo trojica igrača nisu prijavljena. U pitanju su Rodžer Federer, Denis Šapovalov i Miloš Raonić.

Đoković je poslednji put u Monte Karlu igrao 2019. godine kada je stigao do četvrtfinala, a tamo je osvojio dve titule, 2013. i 2015.

Ovaj turnir prošle godine nije održan, a šampion 2019. godine bio je Italijan Fabio Fonjini koji je u finalu pobedio Dušana Lajovića.

Monte Carlo entry list.



Only Federer, Shapovalov and Raonic missing from the top 50. pic.twitter.com/673tEGZDts