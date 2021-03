PIKSI OBEĆAVA RADOST: Selektor je pogodio sa izmenama, stvara moćnu reprezentaciju, Portugalci treba da strepe!

Dragan Stojković probudio srpske fudbalere protiv Irske, pravi ispit je u subotu protiv Portugala.

Utakmica između Srbije i Irske bila je vatreno krštenej za novog selektora Dragana Stojkovića. Što je najvažnije, Piksi i Srbija su pobedili, zabaležili trijumf na startu kvalifikacija posle 11 godina.

Bilo je dosta skeptika u sportskoj i fudbalskoj javnosti Srbije, kada je Dragan Stojković u pitanju. Mnogi su ostali zatečeni njegovim izjavama po preuzimanju nacionalnog tima Srbije, kada je rekao da mi imamo vrhunske igrače, ali da nemamo sistem i atmosferu. I mnogi su mu se iza leđa smejali kada je rekao da želi da vidi umetnike na terenu, "art od igre srpske reprezentacije"... Bilo je mnogo zajedljivih komentara, a i biće ih.

Svega toga je svestan Piksi, zna on dobro da razlikuje prave i lažne osmehe. I zato mu je mnogo važno da naredna utakmica u subotu, protiv evropskog šampiona Portugala bude daleko bolja od premijere sa Ircima. Dobio je ono što je tražio, trijumf na startu kvalifikacija, nabildovao je igrače preko potrebnim samopouzdanjem. Možemo samo da zamislimo, šta će se kvrcnuti u njihovim glavama ako protiv Portugala odigraju kako znaju i umeju i ako pobede. Ma, i da ne pobede, samo neka ostave krv i znoj na terenu. Niko im neće zameriti.

Evidentno je da mnogo toga nedostaje u igru fudbalske reprezentacije Srbije. Pre svega u defanzivi. I dalje je problem taj centralni igrač, koji bi trebalo da uliva sigurnost, a ne paniku. Greška Stefana Mitrovića kada je celu utakmicu nepotrebnu uveo u dramu pokazatelj je da Piksi za tu poziciju još nema pravo rešenje. Nikola Maksimović nije mogao da odgovori tom zadatku, čini se da i Stefan Mitrović nije pravi izbor za tu poziciju. Sa druge strane, Milenković desno i Pavlović levo, odigrali su gotovo bez greške.

Ali, isto tako je vidljivo da "lopta ide", da se ne trči u prazno, da igrači žele da polome kičmu jedni za druge, da međusobna priča na terenu nije usredsređena na kritiku, već i na podršku. Dušan Tadić pleše po terenu, mada i dalje ima određenih momenata kada se izvlači bez preke potrebe na stranu. Ali, to će doći vremenom. Uroš Račič odigrao je korektno, ali prilično stegnuto, verovatno zbog treme. Nemanja Maksimović i Nemanja Gudelj osetili su travu, taman toliko da se spreme za Portugal. Iznenađenje i osveženje mogli bi u toj utakmici da budu Sergej Milinković Savić, Darko Lazović i Ivan Ilić. Videćemo, Piksi je na potezu.

Napad je besprekoran. Dragan Stojković ima na terenu trojicu momaka koji su gladni golova i njih samo treba kljukati loptama. Dušan Vlahović potvrdio je raskošnost svog talenta, snagu, ali i brzinu. Aleksandar Mitrović cveta u srpskom dresu, to je za njega stvar ponosa i patriotizma, nešto što ga izdvaja od drugih. Luka Jović je željan minuta, gladan golova, čini se da mu je potrebno da zatrese mrežu kao lek. Slatke muke za selektora.

Subota i utakmica protiv Portugala biće još jedno dokazivanje za selektora Dragana Stojkovića i srpske fudbalere. I to protiv jedne od najkvalitetnijih selekcija na svetu koja se čuvala protiv Azerbejdžana za meč u Beogradu. Čini se da Portugalci cene Srbe više od nas samih. Žele tri boda, ali isto tako znaju da to neće biti lako ostvarivo. I mogli bi da se opeku, zna to iskusni Fernando Santos, a zna to i Dragan Stojković, koji je kalkulisanjem protiv Irske jasno stavio do znanja Portugalcima da im sprema pakleno iznenađenje.

Jedva čekamo subotu. Piksi je na potezu. Srbija veruje u njega i fudbalere.