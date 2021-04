TUGA U SVETU ODBOJKE! Vladimir Grbić se potresnim rečima oprostio od velikog prijatelja: 'Nije mi dobro...'

Pasinato je bio član zlatne italijanske generacije koja je bila šampion Evrope 1993. i 1995, kao i deo tima koji se popeo na krov sveta 1998, uz mnoge brojne medalje i trofeje koje je teško pobrojati.

Sa njim je prve dve godine u instranstvo u Padovi proveo i Vladimir Grbić koji se potresnim rečima oprostio od svog prijatelja.

Today, April 8th, Italian Volleyball player Michele Pasinato passed away at the age of 52. He represented Italy at the 1992 Barcelona Summer Games.https://t.co/qbAlsPzB1p pic.twitter.com/vNnzNnzj8Y