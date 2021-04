NOVAK NEĆE DA ĆUTI – OVO JE PROBLEM! Đoković pecnuo one koji njega stalno prozivaju

Rolan Garos je pomeren za nedelju dana, a prema mišljenju Novaka Đokovića to bi moglo da napravi probleme ostalim turnirima koji slede nakon toga...

Na konferenciji za medije održanoj pred start turnira u Monte Karlu, gde će Đoković imati veoma težak raspored na suprotnoj strani žreba od Nadala, srpski teniser izrazio je bojazan zbog ovakve odluke organizatora i upitao se šta će ATP da uradi.

"Nisam u francuskoj federaciji ili vladi da razumem šta se dešava u Parizu i šta su razlozi za to, ali moramo to da prihvatimo i nastavimo dalje nadajući se da će turnir biti odigran na kraju. To želimo, prošla godina je bila specifična jer je bilo hladno u oktobru, ovoga puta će biti pomereno za nedelju dana. Jedan od razloga za olakšavanje mera je i nada da će biti malo više publike, ali kad god pomeriš turnir za nedelju dana - to pokvari ceo kalendar", rekao je Novak, pa "pecnuo" neprijatelje iz ATP.

"I to će biti veliki izazov za ATP. Kad god se tako nešto desi, to poremeti sve turnire, Vimbldon, pa sve ostale turnire na travi...".

Novak Đoković je prethodno istakao da se uželeo tenisa posle skoro dvomesečne pauze nakon osvajanja Australijan opena, a videćemo kako mu "leži" šljaka - podloga na kojoj Rafael Nadal dominira od kada se pojavio, ali i na njoj je srpski teniser imao uspeha.

Do sada je osvojio jedan Rolan Garos, a videćemo da li će mu nedelju dana više za pripremu pred mečeve u Parizu biti dovoljno da ponovo podigne pehar.

"Iz perspektive grend slema je to bio dobra odluka, ali ATP turniri će patiti zbog toga", iskren je Novak Đoković koji je od ranije u ratu sa ATP, kako zbog pretrpanog kalendara takmičenja - tako i zbog pokušaja da slabije rangirani teniseri bolje zarađuju.