PROMENIO ODLUKU U POSLEDNJI ČAS: Dominik Tim ne dolazi u Beograd

Austrijski teniser Dominik Tim odustao je danas od učešća na Serbia openu, turniru koji će se naredne nedelje igrati u Beogradu.

Četvrti teniser sveta je saopštio da se nije oporavio od povrede kolena.

"Ova 2021. ne želi da krene. Nažalost, moram da otkažem turnir sledeće nedelje u rodnom gradu Novaka Djokovića, Beogradu", naveo je Tim.

"Boli me koleno. Nije veliki problem, ali moram se pobrinuti za to. Nisam dovoljno spreman da igram sledeće nedelje. Žao mi jer sam se radovao ovom turniru. Nadam se da ću moći da igram u Beogradu 2022", dodao je on.

Turnir u Beogradu počinje u ponedeljak.