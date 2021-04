BOKSERSKI SVET POTRESEN DO SRŽI: Preminuo devetnaestogodišnji bokser (FOTO)

Mladi bokser iz Jordana, Rašid Al Svaisat (19), preminuo je od posledica operacije mozga, saopštio je Olimpijski komiter te zemlje.

Al Svaisat je kolabrirao u trećoj rundi meča Svetskog juniorskog prvenstva u poljskom Kilceu, odmah je prevezen u bolnicu, urađena je operacija mozga. Međutim, Rašid je preminuo 10 dana nakon hirurškog zahvata.

- S velikom tugom obaveštavamo javnost o smrti jordanskog boksera Rašida Al Svaisata. On je primljen u bolnicu 16. aprila zbog povreda zadobijenih u meču Svetskog juniorskog prvenstva. Mislima smo uz njegove prijatelje, porodicu i kolege, najiskrenije saučešće - stoji u oproštajnoj poruci Internacionalne bokserske asocijacije.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e