Francuski teniser o rivalstvu prve trojke tenisa: 'Ako ste fan Rafe i Rodžera ne možete da volite i Novaka'

Francuski teniser Žeremi Šardi smatra da je nemoguće istovremeno voleti sva tri članova "velike trojke".

Šardi je o rivalstvu navijača Španca i Švajcarca sa jedne, i Novaka Đokovića sa druge strane, govorio za "We love tennis".

Navijači Novaka Đokovića veruju da on nema jednak tretman u svetu tenisa kao osvajači 20 grend slem titula.

Rekao bih da neko može da voli Rafu i Rodžera istovremeno, ali sko ste fan Novaka Đokovića, teško je da volite Federera i Nadala - kaže Šardi.

On je slikovito opisao kako izgleda to navijačko rivalstvo.

To je tako kako je i ne postoji ništa što možemo da uradimo da se to promeni. To vam je kao rivalstvo navijača Pari Sen Žermena i Olimpika iz Marseja. Nemoguće je da se vole - dodao je Šardi.

On je dodao da se divi uspesima Novaka Đokovića, ali je rekao i da zna šta može da bude uzrok što uživa manje simpatija od Federera i Nadala.

Naveo je primer diskvalifikacije Đokovića prošlog leta na US Openu.

Novak je veliki šampion, to je nesporno. Ipak, radi se o tom njegovom ponašanju na terenu, to se često ističe i to mogu da razumem - zaključio je francuski teniser.