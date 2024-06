Izbori u Francuskoj: Stigle prve procene rezultata, potpuni ŠOK za Makrona

Francuski birači izašli su danas na birališta u prvom krugu vanrednih parlamentarnih izbora koje je pre tri nedelje raspisao predsednik Emanuel Makron.

Pravo glasa ima više od 49 miliona građana.

Građani sa pravom glasa biraju 577 poslanika od skoro 4.000 kandidata. Jedan poslanik se bira u svakoj od 577 izbornih jedinica većinskim glasanjem u dva kruga. Kandidat koji danas osvoji više od 50 odsto glasova automatski pobeđuje dok drugi krug sledi ukoliko nijedan kandidat ne osvoji više od polovine glasova.

Drugi krug glasanja je zakazan za 7. jul i tamo idu dva najbolje plasirana kandidata.

Predsednik Emanuel Makron, podsetimo, iznenada je raspisao vanredne parlamentarne izbore nakon uspeha krajnje desnice na nedavnim izborima za Evropski parlament.

Ulog je veliki pošto bi smer kojim ide Francuska mogao da bude promenjen ukoliko Nacionalno okupljanje Žordana Bardele i Marin le Pen prvi put osvoji vlast.

Za apsolutnu većinu potrebno je 289 mesta.

19.50 - PRVE IZLAZNE ANKETE: NACIONALNO OKUPLJANJE VODI, MAKRON TREĆI

Prema prvim izlaznim anketama, Nacionalno okupljanje pobeđuje u prvom krugu izbora u Francuskoj sa 34.5 posto glasova.

Makronova stranka je na 3. mestu sa 22.5 posto, podaci su koje prenose belgijski mediji.

Hundreds of National Rally supporters are gathering at a transformed community center in Henin-Beaumont for the post-results party. Marine Le Pen is expected to speak later. #FranceElections #NationalRally #MarineLePen #HeninBeaumont pic.twitter.com/YZ7p66Le63