SIMBOLIČNO I SNAŽNO! Novak Đoković poželeo svima SREĆAN VELIKI PETAK i to sa važnog mesta za naš narod!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković iskoristio je pauzu između turnira i posetio Rtanj i poželeo svim pravoslavnim vernicima srećan Veliki Petak.

- Srećan Veliki Petak. Veliki Petak na Velikom Rtnju. Simbolično i snažno. Rtanj je planina koja je puna misterija ali i izuzetno jake energije. Rtanj je mnogo bitan za naš narod. Što se više duhovno uzdižemo, to će nam se tajne Rtnja više ukazivati. Simbolično, penjanje na vrh planine predstavlja brojne mentalne i fizičke izazove. Kada se čovek popne na vrh, zadovoljan je i ponosan. Međutim,jedino kada se zastane,uživa i ceni čitavo putovanje do vrha, onda i to “osvajanje” vrha ima više smisla i ispunjavajuće dejstvo na čoveka - napisao je Novak na Instagramu.

Đoković je učestvovao na turniru u Beogradu, a zatim je objavio da se neće takmičiti u Madridu.

Mnogi očekuju njegov povratak u Rimu, a svakako ćemo ga gledati na još jednom takmičenju na beogradskoj šljaci koje se odvija tik pred Rolan Garos.