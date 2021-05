POSLEDNJI MEČ ODIGRAO PROTIV ĐOKOVIĆA, A SAD ZAVRŠIO KARIJERU: Odlučio da ode u penziju

Inače, ovaj 32-godišnjak je poslednji meč oidgrao na Mastersu u Rimu protiv Novaka Đokovića, 14. maja 2018. godine.

Dolgopolov je saopštio da želi da se posveti biznisu, a ne krije koliko mu je bilo drago da se bavi "belim sportom".

"It was an extraordinary journey, the length of my entire life... I hope it was interesting for you to watch, because it was damn interesting for me to play my tennis."



Congratulations on your fabulous career, @TheDolgo. 👏