VAŽNA PROMENA - Ko će u klupe, a ko onlajn?! Đaci se vraćaju u škole po MODELU OD 1. SEPTEMBRA, a evo šta to tačno znači

Krizni štab je ovu odluku doneo na poslednjem zasedanju.

Na poslednjoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa odlučeno je da bi đaci mogli da se vrate u školske klupe pod onim uslovima koji su važili 1. septembra prošle godine. Šta to tačno znači za školarce?

Član Kriznog štaba i epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović izjavio je ,da ukoliko broj novozaraženih nastavi da pada, od 19. aprila školarci bi mogli da se vrate na nastavu po sistemu od početka školske godine.

Tiodorović je naveo i da će se ostaviti još nedelju dana prostora kako bi se definitivno utvrdilo da je situacija povoljna za đake, ali epidemiolog je optimističan kada je ova procena u pitanju.

Šta to tačno znači za đake?

Za mlađe osnovce, odnosno za one od prvog do četvrtog razreda, to znači da će nastavu slušati u školskim klupama kao i do sada.

Stariji osnovci od petog do osmog razreda imaju kombinovani model, koji se može razlikovati od škole do škole, jer se formira u odnosu na kapacitet.

Generalno, kombinovani model podrazumeva da đaci tri dana nastavu pohađaju u školi, a dva dana onlajn. Prema dosadašnjem iskustvu, odeljenja su deljena u dve grupe, od kojih jedna pohađa nastavu ponedeljkom, sredom i petkom, a druga utorkom i četvrtkom. Grupe se rotiraju na nedeljnom nivou.

S druge strane, bilo je i primera da đaci idu svaki dan u školu, ali skraćeno, na primer samo tri časa dnevno.

Svaka škola opredeljuje se za neku od verzija kombionavanog modela u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Kombinovani model za srednjoškolce

Srednjoškolci takođe imaju kombinovani model. To praktično znači da nedelju dana idu u školu, a nedelju dana pohađaju nastavu onlajn.

Razmatrana je mogućnost da i oni tokom iste nedelje imaju kombinaciju dva oblika nastave. Međutim, i za srednje škole je prelomljeno da ostane kako je bilo. Razlog je smanjivanje mogućnosti transmisije virusa kovid 19 jer se srednjoškolci više kreću, izlaze… ali i zbog same organizacije predavanja jer su profesori uspešno razradili model nedeljne promene nastave.

I dalje moguća onlajn nastava

Svi koji žele da nastavu pohađaju isključivo onlajn i dalje imaju tu mogućnost. U tom slučaju potrebno je školi uputiti zahtev sa obrazloženjem zašto dete ne može da dolazi na nastavu u školu.