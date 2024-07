Uramiću sam sebe: Ša ubeđen da je njemu najteže, najavio život sa Mionom napolju, a ovo kaže o svojoj porodici! (VIDEO)

Doneo odluku da se istetovira!

Nenad Aleksić Ša gostovao je u radio Amneziji, te je tom prilikom progovorio o životu sa

-Ša kako se osećaš? - upitala je Milena.

-Pa šta znam, nisam očekivao da će mi se ovo dogoditi sa Mionom. Bio sam kod jedne numerološkinje, moje drugarice. Rekla mi je da ću ići u rijaliti i da ću se zaljubiti, tako da mi je sve pogodila - rekao je Ša.

-Šta ti je rekla da će se desiti posle rijalitija? - upitala je Milena.

-Pa nisam ulazio u Dubizu. Nema šta ja sam jedini koji veruje u nas, kada izađemo videćemo da li se drži svojih reči i da li je to devojka u koju ja veruje. Da vidimo da li ću ja biti jedan jedini koji je u pravu ili su drugi. Prelazim u rijalitiju preko svega i to me drži ne znam. Drugi ne mogu da upoređuju napolju i ovde. Ideš na more i sve, ja čvrsto verujem i držim se toga. Ni klipovi neće moći da me poremete, gadilo mi se sve i svadba i sve - rekao je Ša.

- Jel si pobedio sebe? - upitala je Milena.

-Pa jesam, sam sam radio stvari koje radim, sam grešim, ali tako je i najbolje. Nemam sutra nikoga da krivim, sam biti kroz sve ovo, za mene je ovo uspeh. Imam je*eno jaku psihu, drago mi je to što jesam - rekao je Ša.

-Očekivano je negde bilo da ćeš da poludiš, a koliko bi od 1 do 10 zagrlio sebe i čestitao sebi - rekla je Milena.

-Desetka, ja sam demantovao sve koji su rekli da ću praviti lom. Prizvao sam tog Nenada i vratio sebe. Ja sam drugačiji van ovog rijalitija, meni nikad niko nije loše dobacio na ulici. Pobediti sve to, toliko ljudi i sve, svaka mi čast - rekao je Ša.

- Ti si Katanu (pesmu) snimio kada? - upitala je Milena.

-Prošle godine, ja prvo što planiram kad izađem je da se naspavamo Miona i ja. Prvo i osnovno je da odmah mora da se radi na pesmama, za odmore ima vremena. Muzika je osnova, muzika je koren, muzika je moja ljubav i svima onim babavangama da kažem da će videti koliko ću ja da stanem uz Mionu i muuziku. Ja nemam taj gas da radim koliko sam ranije radio, želim da produciram i da pravim drugima pesme. Volim da snimam i pišem pesme - rekao je Ša.

-Da li završavaš svoju rijaliti karijeru? - upitala je Milena.

-Miona ako izrazi želju da ode u rijaliti naravno da neću biti sa njom, tako da ne bi trebala da pusti ni ona mene. Ne vidim sebe više ovde, ja sam mnogo dao rijalitiju, evo vidi koliko ljudi prati. Šaki daje svima, društvenim mrežama, rijalitiju. Žao mi je što nisam loš i nisam proračunat. Nikome ne naštetim sem sebi. Ovde dok neko ne dođe, ne može da priča kako jei šta je. Za sve što sam prošao u rijalitiju ima sebe da uramim - rekao je Ša.

-Ko te čeka u studiju? - upitala je Milena.

-Ja bih voleo što više ljudi koji su mi dragi. Moji mogu da se žale, ali oni se meni nikad nisu mešali. Sa njima lagano, kod mene - rekao je Ša.

Autor: N.P