Doneo odluku!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Nenad Aleksić Ša je otkrio kako će reagovati ukoliko Mionini roditelji dođu na svadbu.

Samo mi je žao čemu tolika potreba unakaziti dečka sa kojim si a ostaješ sa njim. Kao gledalac bih prokomentarisao da sramno, to su njeni roditelji, evo au je*ote. Ajde ja nego svi za stolom malopre kad su čuli to reakcija je čudna. -rekao je Ša.

Šta ćeš ako sutra tokom specijalnih gostiju budu pojedini članovi porodica i mladenaca? -pitao je Darko.

Sprečiću svoju bruku i sramotu, dobrodošli, neću dozvoliti da me neko vređa i ponižava, to e bi bilo lepo. Uvredom neću uzvratiti, nadam se da će biti prisebni -rekao je Ša.

Miona kada ste pričali o dolasku poroica, ona je rekla da bi mogli da je poremete, da li si sa zapitao koliko njeni roditelji mogu napolju da je poremete? -pitao je Darko.

Rekla mi je da sam kreten koji joj drobi za to, govori mi da sam smarač, daj Bože da bude onako kako je rekla, ako bude suprotno videćemo kako ću biti okarakterisan. Živi bili pa videli, oni se raduju, čuo sam da je i moj ćale kačio za bivšu suprugu i rekao sam mu da je to jezivo i bolesno, po meni te stvari nisu normalne ali sa druge strane kapiram taj bust u fazonu ajde da ga stavimo u ludnicu da on prodiše -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja