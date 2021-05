JOŠ JEDAN PREKID U RIMU: Ponovo počela kiša, Nole GUBI, Grk bliži polufinalu! Meč se ODLAŽE (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas igra svoj meč četvrtfinala protiv Stefanosa Cicipasa. Ukoliko eliminiše sjajnog Grka, Novak će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Sonego - Rubljov.

Nakon kiše koja je danas prekinula meč, igra se nastavila, a Grk je na servisu.

Drugi set:

MEČ JE PONOVO PREKINUT ZBOG KIŠE!

1:2 - BREJK! Grk pravi brejk iako je Nole servirao za gem. Đoković u problemu.

1:1 - I Grk osvaja veoma lako i bez ozgubljenog poena gem na svoj servis.

1:0 - Nole je odlično startovao u drugom setu osvajanjem prvog gema na svoj servir i to bez ozgubljenog poena.

Prvi set

4:6 - Prvi set Grk rešava u svoju korist sjajnim servisom. Nole je u problemu. Na terenu je počela da pada kiša, Nole se dogovara na arbitrom oko nastavka meča.

4:5 - Meč je nastavljen i oba tenisera su posle prekida osvojila po gem na svoj servis.

Kiša je prekinula meč, a ono što brine je prognoza, koja kađe da padavine u Rimu neće stati do kraja dana

Looking around for sunshine in Rome 🌦@DjokerNole #IBI21 pic.twitter.com/ts8uK7RUzn