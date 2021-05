ĐOKOVIĆ 'SLOMIO' SLOVAKA! U subotu napada titulu u rodnom gradu! (6:1, 4:6, 6:0) (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastao se u polufinalu turnira u Beogradu sa malo poznatim Slovakom Andrejom Martinom.

Srbin je u osmini finala eliminisao Nemca Matsa Morajna,a u četvrtfinalu je počistio Federika Koriju.

Slovak je do duela sa Novakom došao pobedama nad Gruzijcem Basiašvilijem i srpskim tensierom Dušanom Lajovićem.

Ovo je bio njihov prvi međusobni meč, budući da se dosad nisu sastajali.

Srpski teniser trenutno je prvi igrač sveta, dok njegov rival zauzima 119. poziciju na ATP rang listi.

TOK MEČA!

TREĆI SET:

6:0 - KRAJ, Novak je u finalu

5:0 - Đoković pravi i treći brejk u ovom setu, žilavi Martin se izgleda Slovak se predao

4:0 - Novak rutinski osvaja gem na svoj servis

3:0 - BRAVO, NOLE! Najbolji teniser sveta dominira u odlučujućem setu!

2:0 - Đoković ofanzivno ulazi u svoj servis gem, a Martinu je dopustio samo dva poena.

1:0 - Brejk prvog tenisera sveta na otvaranju odlučujućeg seta

DRUGI SET:

4:6 - Neverovatno! Martin je iskoristio Đokovićev pad. Uspeo je da dobije drugi set i odluka o pobedniku biće doneta u trećem.

4:5 - Upao je Novak u malu nervozu i dosta greši u ovim momentima što je dozvolilo 31-godišnjaku iz Bratislave da dođe na gem od osvajanja drugog seta.

4:4 - Mogao je najbolji teniser sveta lako da privede meč kraju, ali je greškama omogućio Martinu da mu drugi put oduzme servis i vrati se u set.

4:3 - Dolazi Novak Đoković do još jednog brejka u ovom setu, ukupno četvrtog i prvi put je poveo u drugom setu.

3:3 - Srbin sada lako dobija gemove kada servira. Sada je to uradio veoma brzo i sigurno. Protivniku nije prepustio nijedan poen.

2:3 - Spasio je Slovak brejk loptu i počeo agresivnije da igra što mu je definitivno pomoglo da upiše novo vođstvo!

2:2 - DOBRO JE! Vratio se Nole definitivno u prepoznatljiv ritam. Rivalu je dozvolio samo jedan poen i to svojom greškom.

1:2 - Uzvratio je odmah srpski as brejk!

0:2 - Novak je malo pao, izgleda da je došlo do opuštanja nakon uspešnog prvog seta. Đoković je izgubio servis gem u drugom setu. Slovak je iskoristio neshvatljive greške prvog na svetu.

PRVI SET:

6:1 - KAKVA DOMINACIJA! Slovak nema rešenje za fantastičnu igru svetskog broja jedan.

5:1 - Martin je već svestan da neće puno moći da uradi kada je Novak ovako dobro raspoložen za igru!

4:1 - Sjajan gem Novaka Đokovića! Osvojio ga je bez ijednog izgubljenog poena.

3:1 - Pravi Martin prvi direktan poen bekhendom i smanjuje prednost srpskog tenisera.

3:0 - Ma, bravo! Novak je lako vezao nekoliko sigurnih poena za povećanje vođstva.

2:0 - BREJK! Dugo je trajao ovaj gem na servis Slovaka. Martina je dupla greška koštala gema. Dva nula za prvog nosioca.

1:0 - Prvi gem protiv Martina osvojen bez poteškoća. Odličan start Noleta za finale!

14:10 - Meč je počeo!

14:09 - Polufinalisti su izašli na beogradsku šljaku, gde su dočekani aplauzima. U toku je zagrevanje igrača na teniskom terenu "Novak". Meč počinje uskoro.

14.00 - Dobrodošli! Pratićemo polufinalni meč Serbia opena između najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića i 119. reketa na planeti Andreja Martina. Podsetimo, Novak je dominirao na prethodnom meču. Za manje od sat vremena pobedio je Koriju i dopustio mu za ceo meč samo jedan gem!

Nole is pumped!



After a not so easy 1st round, Novak Djokovic hammers Federico Coria 6-1 6-0 in 57 minutes to reach Belgrade 2 semi-finals pic.twitter.com/aXCXNbflWz