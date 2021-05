SKANDAL KAKAV ROLAN GAROS NE PAMTI: Povukla se druga teniserka sveta, a ovo je razlog!

Nakon novčane kazne i pretnji diskvalifikacijom Naomi Osaka ostala je dosledna i odlučila da se povuče sa francuskog Grend slema!

Kako je sve počelo? Japanska teniserka najavila je pred početak turnira da neće učestvovati na pres konferencijama, a to obećanje je ispunila nakon prvog kola.

Organizatori su je kaznili novčano 15.000 dolara, pod parolom "pravila su ista kako bi svi imali jednak tretman", a kako je ostala i dalje pri svojoj odluci zapretili su diskvalifikacijom.

​​Stvari su postale dosta ozbiljnije nekoliko nešto kasnije, kada je turnir izdao saopštenje koje su potpisali i Vimbldon, US open i Australijan open.

Objasnili smo Naomi da će biti podložna novim sankcijama zbog kršenja Pravilnika o ponašanju ukoliko nastavi da ignoriše svoje medijske dužnosti. Kao što je moglo da se očekuje, ponavljanje ovakvih prekršaja bi moglo da nagovesti i teže kazne, kao što su diskvalifikacija sa turnira, žestoke finansijske kazne i suspenzije sa grend slemova“, navedeno je u saopštenju.

Ipak, dan kasnije japanska teniserka oglasila se saopštenjem da se povlači sa turnira u Parizu.

- Ovo je situacija u kojoj sam mislila da se nikada neću naći. Mislim da je za sve najbolje da se povučem zbog drugih tenisera i svoje dobrobiti kako bi se svi ponovo fokusirali na Rolan garos. Nisam želela da ikome odvlačim pažnju i prihvatam da moj tajming možda nije najbolji i da je moja poruka mogla biti jasnija. Još važnije, istina je da patim od depresije još od Ju-Es opena 2018. godine. Bilo mi je teško da se nosim sa tim. Svi koji me znaju znaju da sam introvertna osoba, a oni koji me viđaju na turnirima primetili su da često nosim slušalice, to mi pomaže sa društvenom aksioznošću. Istina je da su novinari uvek bili ljubazni prema meni (želim da se izvinim, posebno kul novinarima koje sam možda povredila), navodi se u saopštenju Osake.

Naomi je u drugom kolu Otvorenog prvenstva Francuske trebalo da igra protiv Ane Bogdan, još jedne Rumunke, a ponovno odbijanje da se pojavi pred novinarima će je u najmanju ruku „olakšati“ za još 15.000 dolara.

Zanimljivo, Japanka koja je odrasla u Americi je odmah posle meča prvog kola odradila intervju na terenu sa čuvenim Aleksom Korečom, tako da se njena odluka ne može nazvati potpunim bojkotom medija.