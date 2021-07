SKANDAL NA VIMBLDONU: OPASNA diskrimininacija Novaka i Srbije! BRUKA SVETSKIH RAZMERA!

Najbolji teniser sveta izborio je finale najprestižnijeg Grend slema na svetu pobedom nad Denisom Šapovalovim, ali se tretman koji ima razlikuje se od onog koji imaju drugi teniseri

Naime, dok je Novak igrao sa Kanađaninom, na tribinama Sveengleskog teniskog i kriket kluba dešavalo se nešto nedopustivo.

Pojedini navijači otkrili su da su im radnici obezbeđenja oduzimali srpske zastavice koje su poneli na tribine, dok to nije bio slučaj sa drugim takvim rekvizitima, niti prethodnih dana, niti kada se radi o drugim državama.

Svoje nezadovoljstvo objavili su na društvenim mrežama:

"Hej, Vimbldone, u sredu ste bili tako alergični na svaku srpsku zastavu, pa je od svih nas koji smo ih imali zatraženo da ih sklonimo, iako su dimenzije bile u skladu sa propisima. A sada vidim kanadske zastave. Da li ćete i njih da sklonite? Ili ste izabrali diskriminaciju samo Đokovićevih navijača?", stoji u tvitu razočaranog navijača.

Hey @Wimbledon, on Wednesday you were so allergic to every Serbian flag, so each of us was asked to put it away - even if the size was within regulations. I see now Canadian flags. Will they be removed as well? Or you chose to discriminate against @DjokerNole fans ? — ❌ Vladivar 🐊 (@vtrenkic) 09. јул 2021.

Usledila su pojašnjenja "da nisu dozvoljavali ni kada je zastavica presavijena na pola - jer su čak i one minijaturne zabranjivali", dok je bilo priznanja i da su se pojedini radnici obezbeđenja izvinjavali zbog svojih postupaka.

Happened to me on Monday. I was told to lower my Serbian flag after the first set. The steward argued with me about it being too big but I knew it was the right size. He came over three times in all but to his credit apologised the third time and said it wasn’t too big — NOVAK FAN ENGLAND 🐊 🐺 (@GforceGill) 09. јул 2021.

"Meni se to desilo u ponedeljak. Rečeno mi je da spustim moju srpsku zastavu posle prvog seta. Radnik obezbeđenja me je ubeđivao da je prevelika, a to nije bilo tačno. Dolazio je triput, ali moram da kažem da se taj treći put izvinio i rekao da zastavica ipak nije prevelika", glasilo je jedno od ovih svedočenja.