TENIS JE IGRA U KOJOJ UVEK POBEĐUJE NOVAK ĐOKOVIĆ! Najbolji teniser sveta u ČETVRTFINALU Rolan Garosa

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa pobedom nad Fransiskom Serundolom rezultatom 3:2!

Peti set:

POBEDA!

5:3 - BREJK! Novak je na GEM do pobede!

4:3 - Sa nulom osvaja Novak gem. KAKO igra ovaj čovek. Osvojio je poen iz špage, a kao na Vimbldonu, gledali smo "letećeg Novaka". Publika uživa u spektaklu!

Novak Djokovic swimming on clay after making this incredible point against Cerundolo. Point of the match ? 🤯 pic.twitter.com/JPQ9OUdghs — edgeAI (@edgeaiofficial) 03. јун 2024.

3:3 - Gem za Argentinca, neizvesnost dostiže vrhunac.

2:1 - Vraća brejk Serundolo! Očekuje nas prava drama do kraja susreta!

2:0 - IDEEMO! Brejk Đokovića! Stvari dolaze na svoje mesto! Odakle ovom čoveku snage da u 37. godini preokrene duel, posle meča koji je završio u 3 ujutru i pet setova pre samo dva dana. Mentalna gromada!

1:0 - Siguran gem na svoj servis! Novak odlično otvara set odluke!

Uživo:

Četvrti set:

7:5 - Od čega je napravljen Novak Đoković!? Uspeo je najbolji na svetu da napravi brejk i osvoji set. Vratio se Novak, a sada se on sve pita!

6:5 - Kakav gem za Novaka. Bio je na ivici ponora, suočavao se sa brejk loptom, ali je uspeo da sačuva svoj servis. Pritisak je sada na Serundolu! Servira da ostane u setu!

5:5 - Odgovara Serundolo. Očekuje nas drama u četvrtom setu!

5:4 - Ovo je PRAVI Novak Đoković! Uzvik šampiona nakon osvojenog gema! Momentum je na njegovoj strani!

"The smile said it all!"



Novak Djokovic brings it back in the fourth set against Francisco Cerundolo 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Fb6ZkjGgvY — Eurosport (@eurosport) 03. јун 2024.

4:4 - MA, BRAVO! Novak je VRATIO BREJK! Nikada ne otpisujte najboljeg na svetu. Bekhend paralela na liniju za delirijum na Šatrijeu!

3:4 - Opustio je ruku Novak, ali je preostalo još mnogo posla do povratka u meč.

2:4 - Potvrda brejka. Sve je manje nade za Đokovića!

2:3 - BREJK Serundolo! Nikako nije dobro po Novaka!

2:2 - Serundolo siguran na servisu. Novak je opet proklizao i zabrinuo svoje navijače. Ne deluje dobro po Đokovića.

2:1 - Imao je Novak 40:0, dopustio je da se Serundolo vrati u gem, ali je divnim forhendom završio posao.

1:1 - Šteta, imao je Novak 0:30, ali uspeva Argentinac da se odbrani. Moraće Đoković da ubaci u višu brzinu.

1:0 - Uspeo je Đoković da osvoji gem na svoj servis!

Treći set:

3:6 - Set Serundolo!

3:5 - Preživeo je Novak, sada će morati da napravi brejk!

2:5 - Siguran Fransisko. Novak u narednom gemu servira da ostane u trećem setu!

2:4 - Spektakularno igra Serundolo, pogodio je forhend iz punog trka uz aplauz Novaka, ali je najbolji teniser planete uspeo da odbrani svoj početni udarac. Moraće da pritisne Argentinca u narednom gemu.

1:4 - Novak se borio, bilo je 30:30, ali se izvukao Argentinac. Pogodio je liniju, a onda i priveo gem kraju. Biće još malo prilika za Đokovića da se vrati u ovaj set.

1:3 - Maratonski gem. Muči se Đoković sa servisom i igrom iz polja, ali se ne predaje! Ostaje u trećem setu!

0:3 - Potvrda brejka Argentinca! Biće jako teško rovitom Đokoviću da se vrati u ovaj meč. Očigledno je da je i noćna partija protiv Musetija ostavila traga na najboljeg tenisera sveta!

0:2 - BREJK Serundolo! Veliki problemi za Novaka!

0:1 - Pretio je Novak, imao je 40:40, ali Argentinac je dobrim servisom uspeo da osvoji gem.

Drugi set:

Hear him roar 🗣️



Cerundolo converts his 13th break point to take the second set vs Djokovic!#rolandgarros



pic.twitter.com/u0LJec82jK — Tennis TV (@TennisTV) 03. јун 2024.

5:7 - Brejk i set Serundolo! Uspeo je iz 13. pokušaja da oduzme servis Novaku!

5:6 - Sigran Argentinac, pritisak je opet na Novaku!

5:5 - Siguran Novak, igraće se još u drugom setu!

4:5 - Dobija gem na svoj servis Serundolo, pritisak je na Novaku koji servira da ostane u drugom setu!

4:4 - Ponovo je Serundolo imao brejk loptu, ali nije uspeo da je realizuje. Novak je uspeo da dobrim drop šotom dođe do izjednačenja.

3:4 - Uspeva Serundolo da sačuva svoj servis! Đokovićevo kretanje se polako vraća u normalnu, a to je stvar koja može da raduje sve njegove navijače.

3:3 - Najduži gem u meču! Uspeo je Novak da na iskustvo odbrani svoj servis! Deluje da je proradila tableta protiv bolova, ali i dalje su svi zabrinuti stanjem Novakove povrede!

2:3 - Gem Serundolo, Novak se otežano kreće!

2:2 - Osvojio je Novak gem, ali svi na stadionu gledaju u njegovo koleno i zabrinuti su. Ne može da se proceni stanje povrede! Kreće se Đoković solidno, ali kao da ima bojazan.

Trajala je pauza, doktor je bio na terenu, Novak je dobio i lek protiv bolova, a meč se nastavlja. Nadamo se da nije ništa ozbiljnije!

1:2 - Gem za Serundola, ali nas je više zabrinula Novakova moguća povreda. Uhvatio se za koleno. Ovo je sve posledica užasnog stanja terena!

1:1 - Bez problema za Novaka na svoj servis.

0:1 - Imao je Đoković 0:30, ali je Fransisko uspeo da osvoji prvi gem u drugom setu na svoj servis!

Prvi set:

6:1 - Smireno, precizno, motivisano! Tako izgleda Novak, koji je rešio da se što kraće danas zadrži na terenu! Suočavao se sa brejk loptama, ali je odličnom igrom u polju odbio nalet. Nešto više od pola sata je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta!

5:1 - Još jedan brejk Novaka! Nije zadovoljan najbolji teniser planete stanjem podloge, klizavo je u Parizu!

4:1 - Rutinski je Đoković odbranio svoj servis i ide ka osvajanju prvog seta!

3:1 - BREJK! Uspeo je Novak da pritisne rivala i oduzme mu servis! Delovalo je u jednom trenutku da je Serundolo uspeo da se izvuče, ali greška iz forhenda, onda i odličan ritern Novaka bili su dovoljni za brejk. Sada je sve u Noletovim rukama.

2:1 - Prvi problemi za Novaka, imao je Serundolo dve brejk lopte, ali je uspeo Đoković da se odbrani.

1:1 - Argentinac siguran, bez većih problema dolazi do izjednačenja.

1:0 - Rutinski je Đoković rešio prvi gem, bez izgubljenog poena. Deluje sveže, noćni meč nije ostavio posledice.

Prvi na servisu Novak Đoković!

