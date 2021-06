GORE DRUŠTVENE MREŽE: Ovo su dve Novakove fotke koje su izazvale lavinu komentara!

Novak Đoković je u finalu Rolan Garosa pobedio 22-godišnjeg Grka Stefanosa Cicipasa 3:2 (6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) posle više od četiri sata igre.

Nole sada ima samo jedan gren slem manje (19) od Nadala i Federera (po 20).

Undisputed head to head. Undisputed # of weeks @#1 To be continued... pic.twitter.com/VJQS5kY06h

Švajcarac je posle operacije kukova završio priču sa tenisom na vrhunskom nivou, slažu se svi.

Španac je pregažen na svom najjačem gren slemu gre ima 13 titula, pa svi već sada vide Noleta kao novog rekordera.

Djoker🔥🔥🔥 19th Grandslam In His Name

2nd In Rolland Garros



Take a Bow man ❤❤ pic.twitter.com/wQoDKpMPNj