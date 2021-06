ĐOKOVIĆ U TOALETU SREO SVETOG SAVU?! Čuveni novinar pokušao da prokljuvi šta se desilo u pauzi Rolan Garosa i šta je Noletova TAJNA USPEHA (VIDEO)

Najbolji teniser sveta bio sjajno raspoložen posle titule, a ono je dodatno podignuto posle pitanja Ubalda Skanagate na konferenciji.

Ubaldo Skanagata, italijanski novinar je postao poznat javnosti u Srbiji zbog originalnih pitanja i šala na konferencijama posle Novakovih Grend slem trofeja. Tradicija je nastavljena i nakon osvajanja Rolan Garosa ove godine.

Upravo Italijan, koji je poznat po čuvenom "not too bad", ovoga puta to nije izgovorio, ali jeste postavio najluđe pitanje na konferenciji i lepo je nasmejao Đokovića.

Ubaldo je želeo da sazna šta se dešava kada Đoković ode u svlačionicu, jer se vrati na teren kao potpuno preporođen čovek, poput supermena koji ne može da promaši i koga rivali ne mogu da slome iako igraju neverovatan tenis. Italijan je čak i

- Novače, čestitam na neverovatnom uspehu, nemam reči, samo ću reći 84 turnira, 19 Grend slemova, 35 pobeda u pet setova, ništa izgleda ne može da te zaustavi. Želim da znam šta se dešava nakon što odeš u toalet. Jer otišao si tamo i vratio se posle Musetija sa 0:2, i postao novi igrač. Isto je bilo i protiv Beretinija i protiv Nadala, danas je Cicipas rekao da je Đoković bio drugi igrač kada se vratio sa pauze. Da li si sreo Svetog Savu, velikog sveca ii zaštitnika Srbije ili šta?

Ovo pitanje nasmejalo je Novaka, koji je odgovorio da je imao svoje anđele čuvare, ali da ne može da otkrije tajnu odlaska u toalet pauzu tokom meča.

- Upravo tako, moji anđeli čuvari su tamo. Imam svoj poseban kutak, to je tajna, ne mogu da otkrijem tu tajnu, dokle god radi u moju korist prilično dobro - odgovorio je Đoković.