DOŠAO S PLAŽE DA GLEDA NOVAKA! Otkazao sve svoje obaveze i uputio se na meč! Pogledajte ko je veliki Đokovićev fan!

Novaka je u utorak, u meču dublova, pratio i jedan od najboljih trenera u Premijer ligi - Brendan Rodžers.

Solidno zaštićen od jarkog sunca, sa šeširom, Rodžers je iz boksa pratio meč u kojem je Novak bio centralna figura. Menadžer Lestera je po svemu sudeći turistički na prelepom ostrvu, na letovanju, te je iskoristio lepu priliku da na delu vidi Srbina, vrlo izvesno budućeg najuspešnijeg Grend Slem igrača u istoriji.

Iz perspektive Brendana Rodžersa, tako nešto se ne propušta.

Two men who know all about outfoxing their opponents 🦊@LCFC manager Brendan Rodgers in the house to watch @DjokerNole in Mallorca! #ATPMallorca pic.twitter.com/fxQfhyBvPn