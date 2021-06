AU, KAKVA PROVOKACIJA! Nadalov trener PECNUO Đokovića: Šta će Nole reći na OVO?!

Trener i stric Rafe Nadala, Toni Nadal, govorio je nedavno završenom Rolan Garosu, ali i o predstojećem Gren Slemu u Britaniji.

On je ukratko analizirao polufinale, koje su odigrali Đoković i Nadal i u kojem je slavio srpski as rezultatom 3-1 u setovima.

"Nisam video preterano visok nivo. Kada pogledate poslednji set, da. Tačno je da je osvojio neke vrlo dobre poene, ali je i Rafael bio lošiji nego inače. Napravio je 55 neiznuđenih grešaka i to je olakšalo Đokoviću da igra bolje. Nisam video neverovatno dobar meč. Video sam komentare o veoma visokom nivou meča, sa superlativima. Ja to tako nisam video. Moj brat Migen Anhel me je nazvao da me pita kako sam ja video meč i rekao sam mu upravo to", rekao je Toni Nadal.

Toni Nadal ne veruje da Đoković može da stigne do kalendarskog Slema, odnosno da Australijan openu i Rolan Garosu ove godine priključi i titule na Vimbldonu, odnosno US openu.

"Veoma teško, ali je i moguće. Ipak je broj 1."

Toni je video svog bratanca pre Rolan Garosa kao favorita u trci u broju Grend slem titula. Sada je situacija drugačija.

"Istina je da sam Rafaela video pre Rolan Garosa, sada se situacija izmenila. Vimbldon i US open će biti drugačiji sada i narednih godina. Veteranima će biti teže da pobede. Cicipas je bio na ivici da dobije Đokovića u Parizu, Medvedev i Zverev su takođe tu, Museti dolazi..."

Da li postoji san da na turniru na Majorki jednog dana zajedno nastupe Novak i Rafa?

"Svako bi to voleo da vidi. Ali, teško...", zaključio je on.