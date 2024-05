NADALOVA IZJAVA OSTAVILA SVET U NEVERICI - Njegove reči izazvaće LAVINU!

Toni Nadal, bivši trener i stric proslavljenog španskog tenisera Rafaela Nadala, svojom prilično neočekivanom izjavom o "GOAT trci" podigao je veliku buru u teniskom svetu.

Govoreći o razlikama, načinu života i posvećenosti tenisu "velike trojke", Toni je praktično objasnio zašto je Novak Đoković najbolji ikada.

Iskusni stručnjak smatra da je Srbin GOAT, jer ne živi normalnim životom, kao njegovi rivali.

"Mislim da je Đokovića motivisala želja da napiše priču, da postane najbolji igrač u istoriji, dok je Rafa sa druge strane uvek živeo sasvim normalnim životom. Rafa igra tenis, ali normalno živi, jede, igra fudbal i bavi se drugim aktivnostima. Sećam se jednog treninga kada nam je njegov menadžer prebacio kako Rafa nije profesionalan, a moj odgovor je bio da ni ne želim da to bude, već da je dovoljno samo da daje sve od sebe kada je na terenu i da u slobodno vreme može da živi kao običan čovek", kaže Toni.

On je istakao da je Novak bio spreman da se žrtvuje najviše zarad višeg cilja.

Toni Nadal asked who was the best;



"Djokovic had a little more desire to be the best in history, but Rafa always led a normal life..All the Big 3 wanted to be the best, but question isn't who wants to be the best but who was willing to pay a bigger price."pic.twitter.com/nFF5kJrFOy