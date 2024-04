Ovo bi mogao da bude španski dubl iz snova: Nadal i Alkaraz zajedno napadaju Olimpijske igre?

Povratak na teren Rafaela Nadala ispraćen je sa velikom pompom u teniskom svetu. Nije se najbolje proveo u Barseloni i završio je učešće već u drugom kolu porazom od Aleksa de Minora, a Australijanac mu stoji na putu u istoj rundi Mastersa u Madridu.

U jeku njegovog verovatno poslednjeg plesa teniskim terenima sve više se priča i o Olimpijskim igrama koje se održavaju u Parizu, a Rafa je najavio jednu zanimljivu mogućnosti.

- Ne, on ne mora ništa da me pita. Za mene je to takođe izuzetno uzbuđujuće. Ako se ne varam, i za njega isto. Bilo bi neverovatno igrati turnir zajedno pre Olimpijade. Pripremiti se i stvoriti odnos na terenu. Mislim da ako obojica budemo dovoljno spremni, zašto ne? Imali bismo priliku da formiramo sjajan tim i težimo velikim stvarima - rekao je Nadal o mogućem dublu sa Karlosom Alkarazom na OI i dodao:

- Bilo bi dobro za obojicu. Mislim da bi to bilo dobro i za španski tim. Videćemo kako će se stvari razvijati. Nadam se da ću biti dovoljno dobar da budem dobar partner za njega, siguran sam da će on to biti za mene. Videćemo kuda će nas to odvesti. Nadam se i da ćemo moći malo da radimo zajedno pre toga - zaključio je Rafa.

Jedan od najboljih tenisera ikada je trenutno 512. na listi, ali uživa zaštićenoi renking, pa mu je učešće na većini turnira zagarantovano.