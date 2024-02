IMAMO PRIZNANJE VEKA! Nadal o Đokoviću: Brojevi ne lažu, on je najbolji u istoriji!

Španski tenier Rafael Nadal muči se sa oporavkom od povrede i povratkom na teren, a na društvenim mrežama je istakao da se još uvek ne oseća spremno za povratak na teren i odložio već najavljeni nastup u Dohi.

U intervjuu za "La Sekstu" Španac je govorio o brojnim temama, među njima i rivalstvu sa Novakom Đokovićem, koga je okarakterisao kao najboljeg svih vremena.

- Slika koju projektuje je gora nego što zaista jeste. On je dobra osoba, sa svojim greškama... ali mnogo bolja nego što to prikazuje. Kada je neko sa toliko uspeha u pitanju, to je ono što mora da se pokaže. Novak razbija reket, ali u sledećem poenu je na sto posto, zato je postigao najviše u istoriji našeg sporta. Brojevi ne lažu, on je najbolji u istoriji - rekao je Nadal.

