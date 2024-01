Moja: Nadal počeo da trenira, igraće na ATP turniru u Dohi

Rafael Nadal je počeo ponovo da trenira, očekujem da bude spreman za ATP turnir u Dohi, izjavio je trener španskog tenisera Karlos Moja.

Nadal je početkom godine nastupio na turniru u Brizbejnu, a u četvrtfinalu ovog turnira je poražen od Džordana Tompsona. To je bio prvi turnir na kojem je igrao španski teniser posle 12 meseci pauze zbog povrede.

Nadal je potom propustio Australijan open zbog povrede mišića.

- Napreduje, ali smo jako oprezni. Šta nas je snašlo, moramo da budemo takvi. Polako počinjemo ponovo da treniramo. Nije bilo ozbiljno, ali je bilo dovoljno da ne igra Australijan open, što mu je bio jedan od velikih ciljeva. Posle svih tih teških meseci iza njega, biti blizu povratka u pristojnoj verziji igre, stvarno je šteta što nije mogao da igra - izjavio je Moja za španski specijalizovani teniski sajt "Punto de Break".

On je istakao da je Nadalu teško palo odustajanje sa Australijan opena.

- Pauza za ovakve povrede je tri do četiri nedelje i u ovom slučaju imali smo sreće što nije išlo dalje. Dešava se to u sportu, istina je da je to imalo jak udar na njegov moral jer je delovalo da se dobro pripremio, a onda su se problemi iz prošlosti opet javili - dodao je španski trener.

Moja je rekao da Nadal neće u februaru putovati u Južnu Ameriku gde će biti igrani turniri na šljaci. On je dodao da će Nadal igrati na turniru u Dohi, a potom bi trebalo da nastupi na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

- Nije lako menjati podloge. Istina je da mu šljaka više leži, ali ići sa betona na šljaku, pa se vratiti u SAD i onda opet posle na šljaku, mislili smo da je to prezahtevno. Zato smo napravili ovakav kalendar, bez mnogo promena podloge - istakao je Moja.

ATP turnir u Dohi počinje 19. februara. Masters u Indijan Velsu je na programu od šestog do 17. marta, a turnir u Majamiju biće održan od 20. do 31. marta.