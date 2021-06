ISTORIJSKI MOMENAT 'PLEMENITE VEŠTINE' U NAŠOJ ZEMLJI! Fenomenalne vesti, prva srpska bokserka na Olimpijskim igrama IKADA

Tokio zove, Vidovdan javlja! Na jedan od najvećih praznika u srpskoj istoriji, koji predstavlja srpski simbol slobode, patriotizma i viteštva, svih vrednosti kojima je satkana naša najbolja bokserka u muva kategoriji (50,800 kg) Nina Radovanović stigla je informacija da je upravo naša heroina plemenite veštine nova učesnica Olimpijskih igara 2021. u Tokiju.

Aktuelna šampionka Balkana, zlatna medalja Beogradskog pobednika 2021, Radovanovićeva ostaće zauvek upisana u istoriji kao prva Srpkinja koja je branila boje naše zemlje na Olimpjiskim igrama u ovom sportu.

Put do ulaznice za Tokio bio je iscrpljujuć i trnovit, a Nina hrabra i istrajna, kako i dolikuje velikim šampionkama.

- Izuzetno sam srećna i jako mi je drago da sam na kraju svih bitki stigla do plasmana na najveću smotru svih sportista sveta, da tu informaciju mogu potvrditi svim ljubiteljima boksa u Srbiji i to baš na naš veliki praznik Vidovdan. Moj odlazak u Tokio je ujedno i ulazak u istoriju, jer ću biti prva srpkinja predstavnica olimpijskog boksa koja je bila deo ovog takmičenja. Ništa nije došlo preko noći, iza svega stoji veliki rad, trud, odricanja, volja i želja za uspehom i evo uspela sam, vredelo je svega kroz šta sam prošla i ne žalim ni jedne kapi znoja, ali ni krvi prolivene u ringu. Sa ponosom ću nositi srpski dres i boriti se do poslednjeg daha za pobedu Srbije u Tokiju. Želja je medalja, a da će biti lako neće, kao što nije bilo lako ni doći do plasmana na Olimpijske igre. Obećavam borbu, krv, znoj, a na kraju nadam se i suze radosnice, ističe Radovanovićeva.

Višestruka šampionka Srbije, bivša šampionka sveta u IBO verziji, prešla je dug put do karte za Japan, kroz kvalifikacije i jednogodišnju pauzu koju je nametnula pandemija virusa korona.

- Na kvalifikacinom turniru za OI koji je održan u Londonu marta 2020. i zbog korona virusa prekinut, stigla sam do finala, ali na taj finalni duel čekala sam više od godinu dana. Pre nepunih mesec dana išla sam u Pariz na tu finalnu borbu za koju sam se temeljno i strateški spremala, ali sudijskim odlukama koje su diskutabilne, što može da potvrdi svaki boks stručnjak, ostala sam bez olimpijske kvote. Kao sportista ne volim da se bavim komentarisanjem sudijskih odluka, ono što je do mene bilo ja sam uradila. Došla sam u Francusku maksimalno pripremljena, sa najvećom verom da će suđenje biti korektno, ali to su sada sve stvari koje su prošle i gde smo mi videli da to nije baš tako. Ipak nakon nepravde koja ti je u životu učinjena, stigne i neko dobro. Nisam dugo čekala, stigla je divna vest, san se ostvario, donešena je odluka da se prvi sa svetskih rang lista pozovu u Tokio, a među njima sam i ja, ponosno kaže Nina.

Na evropskim i svetskim takmičenjima u proteklim godinama olimpijskog ciklusa Nina je mudro skupljala bodove koji su je doveli na prvo mesto i sada samim tim automatski su joj sada obezbedili kvotu za plasman u Tokio.

- Mnogo mi je značilo to što je naša država obezbedila vakcinaciju na vreme, time sam u odnosu na moje protivnice imala priliku da putujem bez straha od same korone, da se takmičim i skupljam poene. Velika pomoć stigla je i od Bokserskog saveza Srbije, obezbedili su mi vrhunske uslove za rad i veoma sam zahvalna na tome kao i državi koja je stala uz ovaj naš sport koji dugo nije imao svoje učesnike na Olipmijskim igrama. Zadovoljstvo mi je što se vidi rezultat rada jednog tima kojeg je sam Savez prepoznao kao sposobnog da donese rezultat. Nadam se da ću u Tokiju opravdati sve one lepe reči od ljudi za sve ono što mi radimo i veliku podršku ljudi koji su oko mene i mog tima, zaključila je 29 – godišnja srpska boks heroina Nina Radovanović.

