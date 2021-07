ISTORIJSKA ODLUKA! Evo ko će nositi zastavu Srbije na otvaranju Olimpijskih igara u Tokiju!

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug AP/Jae C. Hong | |

Vreme je za nove sportske uspehe, a ka njima će naši krenuti na originalan način.

Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. jula, a ovog petka je na sednici Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije doneta odluka da će zastavu Srbije na otvaranju Igara nositi Filip Filipović, kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije i Sonja Vasić, košarkašica, koja je na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Valensiji bila proglašena za najbolju igračicu šampionata (MVP).

Ovo je prvi put u istoriji Olimpijskih igara da će dvoje sportista nositi zastavu.

- U cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na ceremoji otvaranja Olimpijskih igara prvi put u istoriji zastavu svake zemlje nosiće sportista i sportistkinja - otkrila je nedavno Milica Mandić, nekadašnja olimpijska šampionka u tekvondou, a sada predsednica Sportske komisije Olimpijskog komiteta Srbije.

Filip Filipović će sa vaterpolistima pokušati da odbrani zlatnu medalju osvojenu pre četiri godine u Riju, dok će Sonja Vasić sa svojim drugaricama pokušati da ode dalje nego u Brazilu pre četiri godine kada je osvojena bronzana medalja.

Podsetimo, Filipović je jedan od najboljih vaterpolista sveta, a sa Srbijom je osvojio - sve. Ovo će biti njegovo četvrto učešće na Olimpijskim igrama. Na debiju 2008. pored starijih i iskusnijih igrača nije imao punu minutažu. Četiri godine kasnije, na Igrama u Londonu, sa reprezentacijom Srbije osvojio je bronzanu medalju, a uvršten je u idealni tim turnira. Na prošlim Igrama u Riju, 2016. sa Srbijom je osvojio zlatnu medalju. Uz to ponovio je uspeh sa prethodnih, uvršten je u idealni tim, ali i proglašen za najkorisnijeg igrača turnira.

Na svetskim prvenstvima debitovao je u Melburnu 2007. kada je srpski tim porazom od Španije zauzeo četvrto mesto. Na narednom, u Rimu 2009. po prvi put pod imenom Srbija došao je do zlatne medalje i uz 20 golova bio najbolji strelac turnira. U Šangaju 2011. sa Srbijom je poražen u finalu, ali je proglašen za najboljeg igrača prvenstva. Bio je učesnik Svetskog prvenstva 2013. u Barseloni kada je Srbija završila kao sedma, ali i one koja je u Kazanju 2015. došla do zlatne medalje. Na poslednjem odigranom šampionatu sveta, u Budimpešti 2017. osvojio je bronzu. Odlukom selektora da odmori standardne igrače, propustio je Svetsko prvenstvo 2019.

U Kranju 2003. godine započeo je takmičenje na šampionatima Evrope zlatnom medaljom. Isti uspeh ponovio je i 2006. u Beogradu. U Malagi 2008. pretrpeo je poraz u finalu od Crne Gore i osvojio srebro, dok je 2010. u Zagrebu bio treći. Od 2012 do 2018. sa reprezentacijom Srbije bio je četiri puta prvak Evrope. Te 2018. godine u Barseloni predvodio je, po prvi put na Evropskom prvenstvu Srbiju kao kapiten i proglašen za najboljeg igrača turnira. Na Evropskom prvenstvu 2020. predvodio je Srbiju do petog mesta u Budimpešti uz deset postignutih golova.

Vasićeva ima osvojena dva evropska zlata sa Srbijom - 2015. i 2021. godine - kao i evropsku bronzu osvojenu 2019. u Beogradu. Sa Olimpijskih igara imabronzu osvojenu 2016. u Riju.

Vasićevoj će ovo biti poslednje takmičenje u karijeri, a Filipović će se verovatno oprostiti od kapice Srbije baš na Igrama u Tokiju.

Odbrojavanje je počelo. Uskoro sledi ono najvažnije - takmičenje!

Olimpijci, srećno!

