'ODRASTAO SAM U TEŠKO VREME ZA SRBIJU': Đoković nakon pobede: Uvek smo nalazili način da preživimo, OVO JE ENERGIJA VUKOVA

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je pobedio Denisa Kudlu sa 3:0, po setovima, 6:4, 6:3, 7:6(7). Najbolji teniser sveta je izneo utiske posle meča.

Srpski as je gubio tokom većeg dela trećeg seta i taj-brejka, ali je uspeo da se izvuče posle velike borbe i na kraju dobije taj deo susreta.

- Mislim da je to zaštitni znak svakog sportiste, barem bi trebalo da bude. To je nešto što uvek pokušavate da uradite, pogotovo na najvećem turniru na svetu i to je Vimbldon za mene, najveći turnir na svetu o kom sam sanjao još od malena. Čestitam Kudli, on je sjajan momak i na terenu i van njega i želim mu sve najbolje. Igrao je odlična tri seta i malo nije imao sreće u taj brejku, opustio se i ja sam pronašao način da pobedim - rekao je Đoković.

Novak Đoković: Karakter mi je ojačalo treniranje sa vukovima

Sledeće pitanje ticalo se toga odakle kod Novaka tako velika glad za pobedama, iako ima 34 godine i praktično je sve osvojio u karijeri.

- Mislim da su to geni. Moja porodica i način na koji sam odrastao u teško vreme za moju zemlju, neuspeh nikada nije bio opcija ni za mene ni za moju porodicu i uvek smo pronalazili način da preživimo. To je ojačalo moj karakter i deo toga dolazi što sam mnogo vremena proveo trenirajući sa vukovima i ovo je energija vukova.

Ovo je 55. put u karijeri da Đoković igra u osmini finala nekog grend slema.

- Nikada ne razmišljam o tome, sve mora da se zasluži i ja sam neko ko ima politički pristup prema životu. Sve što uradite van terena ima uticaj na terenu, ne računam svaki rezultat i svaki broj to je posao mojih agenata ja se trudim da budem u sadašnjosti, iako zvuči kao kliše... - zaključio je svetski broj jedan.

Novak će u osmini finala Vimbldona igrati protiv Čileanca Kristijana Garina.