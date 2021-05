FRIC NIJE IMAO NIKAKVE ŠANSE: Đoković se plasirao u osminu finala Rima

DRUGI SET

U nastavku su oba tenisera osvojila gemove na svoj servis pa je na red došao taj brejk:

1:0 - Greška Frica iz forhenda, mini brejk na startu

2:0 - Nova greška Amerikanca iz forhenda

2:1 - Neuspeo drop šot Novaka

2:2 - Dobar servis Frica

3:2 - Fric šalje bekhend u aut po paraleli

4:2 - Dobro izgrađen poen, Novak ga završava bekhend volejem

4:3 - Greška Novaka iz forhenda

4:4 - Druga Novakova greška iz forhenda

4:5 - Odličan bekhend Frica

5:5 - Greška Frica iz bekhenda po dijagonali

6:5 - Odličan servis, dobar forhend Novaka, prva meč lopta

7:5 - Greška Frica, Novak je u narednom kolu

Meč je prekinut!

- Još koliko treba da shvatiš da ne može da se igra tenis? Tri puta sam tražio da proveriš teren - vikao je Đoković na sudiju.

Rain has picked up in Rome ☔️



Djokovic and Fritz leave the court with the score at 6-3 5-5.#IBI21 pic.twitter.com/OqQYfHVEet