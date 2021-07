ŠOK OTKRIĆE! Čovek koji je napravio SKANDAL na konferenciji NIJE NOVINAR! Došao je s namerom da ISPROVOCIRA Novaka!

Najbolji teniser sveta u sredu je izborio plasman u polufinale Vimbldona, pošto je ubedljivo savladao mađarskog tenisera martona Fučoviča (3:0).

Nakon meča Novak je izašao pred novinare i potpuno neočekivano je morao da se suoči sa jednom izuzetno neprijatnom situacijom.

Novak je odmah na startu konferencije dobio verovatno jedno od najgorih pitanja ikada.

"Kakav je osećaj biti loš momak svih ovih godina dok pokušavate da stignete (po broju Grend slem titula) Federera i Nadala?" glasilo je pitanje.

Appalling question once again by a “tennis journalist”… composed, classy and direct answer from Djokovic. He really does put up with a lot. pic.twitter.com/1QIyMWKHqi

Ispostavilo se da čovek koji ga je postavio nije novinar!

Reč je o Vilijanu Vajnbaumu, producentu čuvene ESPN televizije, koja ima TV prava za Vimbldon.

Želeo je da izbaci iz takta najboljeg tenisera sveta, ali to mu nije pošlo za rukom. Dobio je šmekerski odgovor.

"Ne smatram sebe za lošeg momka. Mislim, to je vaše mišljenje. Niti jurim nekoga, ja pravim svoj put i svoju istoriju. Privilegovan sam da budem deo istorije ovog sporta", odgovorio je Novak.

Sportski novinari širom sveta zgranuti su pitanjem koje je dobio Novak. Verovali ili ne, reagovao je i najveći kritičar srpskog tenisera Amerikanac Ben Rotenberg. On je istakao da je Đoković dobio jedno od najgorih pitanja koje je ikada čuo.

"Pozdrav Novače, ja ne mislim da si loš tip", rekao je Amerikanac.

One of worst opening questions I've ever heard in a press conference, good lord.



Q. What has it been like to be something of the 'bad guy' chasing after Roger and Rafa all these years?



NOVAK DJOKOVIC: I don't consider myself a bad guy. I mean, that's your opinion...#Wimbledon