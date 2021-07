OSTVARENJE SNA! ĐOKOVIĆ POKORIO VIMBLDON I ODIGRAO MEČ ZA ISTORIJU! Srbin preko Italijana do 20. grend slem titule i zvanja NAJBOLJEG SVIH VREMENA

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igrao je finale Vimbldona protiv Italijana Matea Beretinija i osvojio svoju 20. grend slem titulu.

SRPSKI teniser Novak Đoković slavio je sa 3:1 protiv Matea Beretinija u finalu Vimbldona i tako došao do 20. grend slem titule.

Ovo je šesti trofej u Londonu koji je Novak osvojio iz sedam pokušaja, a sada se izjednačio sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom kao teniser sa najviše osvojenih grend slemova.

Tok meča pratite u nastavku teksta na portalu Pink.rs!

ČETVRTI SET:

5:3 - Još samo jedan gem! Jedan gem deli Novaka od istorije!

4:3 - Novak Đoković pravi brejk u četvrtom setu posle strašne igre! Beretini duplom servis greškom daje Novaku gem!

3:3 - KAKAV GEM! Bilo je 0:30 za Beretinija, na 15:30 je osvojio neverovatno težak poen koji je digao stadion na noge, a onda osvojio i gem.

2:3 - Italijan odlično servira.

2:2 - Bravo, Nole, bravo! Srbin je vrlo siguran na svoj servis.

1:2 - Beretini osvaja svoj gem servis.

1:1 - Razmena gemova na startu četvrtog seta. Italijan je lako uzeo prvi gem, dok se u drugom Nole malo mučio na svoj servis.

TREĆI SET:

IDEMOOOOO, 6:4 ĐOKOVIĆ!

5:4 - Italijan smanjuje Đokovićevu prednost. Dobija gem na svoj servis relativno sigurno, ali u narednom Đoković servira da povede u ovom uzbudljivom finalu.

5:3 - Bravo, Nole! Još samo malo do osvojenog trećeg seta! Ovo je, inače, set sa najmanje grešaka i s jedne, i s druge strane.

4:2 - Nole vodi u trećem setu!

Gromoglasno skandiranje Peti gem trećeg seta počeo je gromoglasnim skandiranjem navijača Mateu Beretiniju, sa: Mateo! Mateo! Dešavalo se Đokoviću ovo samo protiv Rodžera Federera na Vimbldonu, ali je pitanje koliko je Beretini zaista obožavan u Londonu. To na stranu, italijanski igrač je nošen povicima sa tribina i stigao do novog gema na meču te nastavio da juri rivala. Novak je zbog ovoga ljut na publiku! Spasio je dve brejk lopte, potom im je uzvikivao "Ne čujem vas" na njihova stalna navijanja protiv njega, a kada je uzeo gem i izvukao se, nastavio je u istom ritmu. Usledio je i osmeh Đokovića upućen publici, sada vodi 4:2!

3:2 - Beretini stiže do svog servis gema.

3:1 - Đoković je potvrdio brejk! Mučio se Novak, stigao do dve vezane gem lopte, a onda je Beretini pogodio dva puta samu liniju i stigao do izjednačenja. Ipak, Novak je bio jači i sa dva poena stigao do gema.

Novak Djokovic after losing the first set #Wimbledon pic.twitter.com/WiZuEbV810 — Masole Moerane (@SoletheBanker) 11. јул 2021.

2:1 - Đoković uzima brejk i prednost! Nole je, čini se, mentalno slomio Italijana. Ovo pokazuje i stavljajući prst na čelo.

1:1 - I Nole sa nulom!

0:1 - Impresivan gem Beretinija.

DRUGI SET:

6:4 - Tako je, Noleee! 1:1 u setovima. Napokon do izjednačenja.

5:4 - Čak tri vezane set lopte je imao Đoković, bilo 0:40, ali pet poena u nizu donosi Beretiniju gem.

5:3 - Nole kao da počinje da gubi pred svaki kraj seta. Beretini vraća jedan od dva brejka i sada će servirati za ostanak u drugom.

5:2 - Četiri poena, sva četiri pripadaju Italijanu i sada će Đoković servirati za izjednačenje.

5:1 - Još jedan siguran gem na servis Đokovića, Srbin će pokušati da u narednom oduzme Italijanu servis i izjednači.

4:1 - Probao je Beretini da "šeta" Novaka koji maestralnom dijagonalom dolazi do poena. Na 30:30 vezao je dva bitna poena Beretini i došao do prvog gema u setu.

4:0 - Bravo, Nole! Minut i osam sekundi trebalo je Đokoviću da potvrdi i drugi brejk.

3:0 - Novi brejk! Odličan start drugog seta.

2:0 - Joše jedan gem! Nole vodi 2:0 na startu drugog seta.

1:0 - Tako je, Nole! Probudio se Đoković i preokrenuo igru u svoju korist. Pogledajte i statistiku prvog seta u kojem je Novak osvojio više poena, ali džabe.

Berre wins the 1st set after being SP down at 2-5.

Novak won 1 more pt in the set.

Ajde! Do it in 4. pic.twitter.com/ABpkqbZoXG — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) 11. јул 2021.

PRVI SET:

6:7 - Italijanu pripada prvi set! Nole je prokockao prednost i set loptu, dok se Beretini razbudio i kroz taj-brejk zadao prvi udarac u ovom finalu!

6:6 - Sve se zakomplikovalo! Gledaćemo taj-brejk.

6:5 - E, sad je bolje! Đokoviću gem bez izgubljenog poena! Siguran servis, mirna ruka, a sada Italijan servira za ostanak u setu.

5:5 - Ponovo situacija sa početka meča! Đoković od 5:2 stigao do 5:5.

5:4 - Au! Novak je imao servis gem kojim je mogao da uzme prvi set, međutim, nije odigrao kako treba u ključnim trenucima.

5:3 - Beretini dobio maratonski gem koji je trajao duže od 10 minuta. Novak je imao samo jednu brejk loptu.

5:2 - Odličan je Nole! Izgubio je samo jedan poen u ovom gemu. Svaka čast!

4:2 - Smanjuje Beretini prednost Đokovića. Vršio je pritisak Novak i u šestom gemu, ali se uspešno brani Italijan.

4:1 - Brejk je Novaku bio vetar u leđa, te Srbin fantastično startuje naredni gem u kome ima čak tri brejk lopte. Nema sumnje da je nervoza sa početka meča prošla Srbina. Novi gem za Noleta.

3:1 - Konačno nešto opuštenija igra Đokovića na servis rivala. Dolazi Srbin do prve brejk lopte, ali je Beretini uspeo da je spasi. Nakon fantastičnog riterna dobija Novak drugu šansu.

2:1 - Novaka je tokom turnira krasio servis, a na početku ovog meča ga je izneverio, dolazi do treće duple servis greške u isto toliko gemova. Ipak, to ga nije sputalo, te nakon 30:0 za rivala dolazi do izjednačenja. Potom prvim asom dolazi do gem lopte koju koristi.

1:1 - Na 30:30 Beretini je sa dva servisa stekao prednosti koje su mu donele priliku za lagane poene.

1:0 - Meč je počeo duplom greškom prvog tenisera sveta. Kasnije je drugom, Beretiniu dao prvu priliku za brejk. Nervozan je Đoković, ali je konačno ubacio prvi servis i lako došao do igre na razliku.

Đoković će prvi servirati!

Beretini je izabrao da prima servis na početku meča, koji će suditi Hrvatica Marijana Čičak.

A special moment on Centre Court ☺️ pic.twitter.com/j5JkG9zQ1Q — Wimbledon (@Wimbledon) 11. јул 2021.

Ovako izgleda Centralni teren pred finalni meč.