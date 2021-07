SVE SE TRESE OD NOVAKOVIH REČI IZ LONDONA! Đoković posle epske pobede na Vimbldonu poslao moćnu poruku Srbiji

Novak Đoković već godinama u svetu tenisa radi ono što je retko kome polazilo za rukom u "belom sportu".

Već dugo je ne poziciji broj jedan, ali iz turnira u turnir obara i druge rekorde. Osvojivši Vimbldon je izjednačio jedan sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, osvojivši 20. grend slem trofej.

U razgovoru za srpske medije nakon finala, Novak je najpre poslao poruku mladima koji žele da budu na vrhu sveta - kao on.

- Rekao bih im da veruju u svoje snove, ostvariće se. Ne znam odakle bih počeo, ovu priču sam ponovio hiljadu puta, moram opet. Vimbldon je bio turnir snova za mene. Sa četiri godine sam se prvi put upoznao sa tenisom, to je bila 1992. godina, Sampras je igrao finale. On mi je postao inspiracija kao igrač. Snovi su se ostvarili 2011. godine - da budem prvi na svetu, da okusim vimbldonsku travu, da se vratim u Srbiju i proslavim sa svojim narodom. To se jednom doživi, poručio je Đoković.

Već deceniju traje teniska dominacija Đokovića o čemu je takođe govorio.

- Trudim se deset godina kasnije da se osvestim kroz šta sam prošao kroz ovu deceniju sporta. Teško je sve izanalizirati i doživeti u momentu. Navikao sam da jako brzo moram da okrenem novi list. Uživaću u ovom uspehu, ali idu neki novi izazovi. Ovo je nešto istorijski, što me ispunjava, nadam se i moj narod. Iako većina ljudi nije bila iz Srbije na stadionu, znajte da osećam vašu podršku i hvala vam na tome.

Jedno od pitanja je bilo odakle Đokoviću tolika motivacija da i dalje stremi ka samom vrhu.

- Uvek sam gladan trofeja. Jedan od glavnih razloga zašto nastavljam da se bavim i dalje ovim sportom je zato što imam neke nove ciljeve. Želim da ispisujem istoriju ovog sporta, volim da igram sve poene. Volim da igram sa svojim sinom, braćom, uživam u tome. Ali da bi bio na vrhunskom nivou, treba da imaš dugoročne i praktične ciljeve... Grend slemovi, reprezentacija me pokreće, što pokreće neku najlepšu moju emociju.

Srpski teniser je istakao za kraj da mu je drago što je uspeo da reprezentuje našu zemlju u najlepšem mogućem svetlu.

- Da veruju u svoje snove i pronađu nešto što njima izaziva leptiriće u stomaku, bila to nauka, sport, na sve se svodi na to kako se ti osećaš, kako si se osetio radeći to, sa kim se bio, da li si imao puno tih trenutaka kada si se osećao zdravo. Za mene predstavljati Srbiju nije opterećenje, ja sam to želeo, da se dokažem u globalnom sportu, koji se igra u zapadnim zemljama. Hteo sam kao Srbin iz male zemlje da poremetim planove zapadnjacima. Mislim da sam uspeo u tome. Ima toliko toga lepog da se predstavi iz naše zemlje, čast mi je da budem u poziciji da nosim grb i zastavu.